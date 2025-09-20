La Seu celebrarà la Festa de les Persones Grans amb el lema “Vivim, riem i celebrem”

Amb el lema “Vivim, riem i celebrem”, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ho té tot a punt per a celebrar, una any més, la Festa de les Persones Grans al municipi que engloba una programació amb prop d’una vintena d’activitats com xerrades, tallers, visites guiades, taules rodones, excursions, caminades, cinefòrum, ball cerdà intergeneracional, concerts, ball i dinar de germanor.
La festa començarà el dilluns, 29 de setembre, amb la proposta Música al Parc que consistirà en un aperitiu, concert i ball amb el Duet Daura al Parc del Cadí, a les 11 del matí. Aquesta activitat només és per a les persones usuàries de les residències de la ciutat. Seguidament, a les 12 del migdia, es presentarà el contingut de la Festa de les Persones Grans a la tertúlia de Ràdio Seu.
A les 19 hores, tindrà lloc la xerrada ‘Què cal saber sobre l’osteoporosi?’ que anirà a càrrec del farmacèutic, Joan Lluís Purgimon, a la sala la Immaculada. Aquesta activitat és oberta a tothom.
Dimarts 30 de setembre, a les 11 hores, es realitzarà la visita guiada ‘La ruta del formatge’, a l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat. L’activitat està limitada a 30 places i cal fer inscripció prèvia.
També dimarts, però a les 19 hores, se celebrarà la taula rodona ‘Parlem de les persones grans al nostre Pirineu’, en la que intervindran Félix Zapatero Artadi, president de la Federació d’Associacions de les Persones Grans d’Andorra; Eva Jordà Affonso, directora dels Serveis Territorials d’Afers Socials i Inclusió de l’Alt Pirineu i Aran; i Joan Barrera, alcalde de la Seu. Amadeu Gallart, membre del Consell Municipal de les Persones Grans de la Seu en serà el moderador. Aquest acte, que és obert a tothom, tindrà lloc a la sala la Immaculada.
Dia Mundial de les Persones Grans
Per al dimecres, 1 d’octubre, Dia Mundial de les Persones Grans, hi ha organitzada una excursió per a visitar la Casa Museu de Pau Casals, a Coma-ruga, i després de dinar els participants gaudiran d’una visita guiada pel nucli antic d’Altafulla. Les places són limitades i aniran per ordre d’inscripció. El preu és de 25€ per persona.
El dijous, 2 d’octubre, a les 10 del matí, es realitzarà una caminada (sortida a peu) sota el títol ‘L’eixample de la Seu d’Urgell; un gran desconegut’. Aquesta activitat s’adreça exclusivament a les persones grans. Per a participar-hi cal inscripció i està limitada a 30 places.
També dijous, però a les 19.30 hores, la sala la Immaculada acollirà un concert de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música de la Seu i del Conservatori de Música dels Pirineus. El concert és obert a tothom.
Per al divendres, 3 d’octubre, hi ha programades tres activitats diferents: a les 11 hores, un taller de bachata, al centre cívic El Passeig; a les 17 hores, sessió de cinefòrum amb la pel·lícula ‘La mujer del Presidente’, acte a càrrec de l’Esplai de la Fundació ‘la Caixa’, presentat per Carla Regordosa; i a les 19 hores, la xerrada ‘Podem prevenir la demència?’, a càrrec de Susanna Forné, doctora neuropsicòloga de la Fundació Sant Hospital, que tindrà lloc a la Biblioteca Sant Agustí.
El dissabte, 4 d’octubre, es farà el Ball Cerdà intergeneracional, a les 12 hores, a la plaça de les Monges. A les 19 hores, tindrà lloc el concert de la Coral de l’Esplai de la Gent Gran, a la sala de la Immaculada, obert a tothom.
El diumenge, 5 d’octubre, el dia començarà amb música en viu amb un recital de ranxeres a càrrec de Pirimex, als Jardins de la Llar de Sant Josep. L’acte serà obert a tothom. A les 12 del migdia, tindrà lloc la salutació de l’alcalde i la regidora de les Persones Grans a la sala Sant Domènec, i amb l’actuació de Cafè Trio.
La Festa de les Persones Grans 2025 acabarà amb el dinar popular, que se celebrarà a les 14 hores a la pista polivalent de la zona esportiva. L’àpat té un cost de 25€ per persona. Tot seguit, a les 16:30 hores, hi haurà el ball popular a càrrec del Duo Laser.
Inscripcions
Les activitats de pagament s’hauran de formalitzar del 18 al 25 de setembre, d’11 a 13 hores, a l’Ajuntament de la Seu, entrada pel Servei d’Habitatge, situada a la part posterior de l’edifici consistorial.
Pel que fa a les inscripcions a les activitats gratuïtes també es poden fer de manera telefònica trucant al 973 350 010 (extensió 8099), també entre el 18 i el 25 de setembre, d’11 a 13 hores.
Aquest programa per a celebrar la Festa de les Persones Grans 2025 ha comptat amb la col·laboració del Consell Municipal de les Persones Grans, Esplai de la Gent Gran, Fundació Sant Hospital, Llar de Sant Josep, RàdioSeu, Escola Municipal de Música i Conservatori de Música dels Pirineus, Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura de la Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Creu Roja, Grup de Ball i Organització Ball Cerdà, Amadeu Gallart i Farmàcia Purgimon.