Jordi Troguet presenta la seva primera obra, “Bipolar”

Cartell de l’obra de teatre “Bipolar”, de Jordi Troguet (Bipolar Show)

Ahir dijous, es va presentar al Teatre de les Fontetes de la Massana, l’obra de teatre andorrana Bipolar. Un projecte creat des de zero i treballat, durant més d’un any, per Jordi Troguet i que s’estrenarà el pròxim 16 de novembre. Bipolar no deixarà indiferent al públic perquè la temàtica principal tractada és la bipolaritat, una malaltia mental que moltes vegades és un tabú social pet a totes les generacions.

Per tant, aquesta creació de Troguet tindrà una funció social per a trencar amb els estigmes de la societat de jutjar o no entendre aquelles persones que van als psicòlegs o psiquiatres per a tractar un problema de salut mental o anar més enllà: cuidar-la. El personatge que interpreta el Jordi pateix bipolaritat i és tractat per a la societat com un boig.

Durant el transcurs de l’obra, es trencarà amb aquesta visió social afegint el personatge interpretat per Júlia Troguet, una infermera de l’hospital. Ambdós personatges faran reflexionar sobre com, tothom, en algun moment de la vida, pot ser susceptible de caure en una malaltia mental.

Mònica Vega, directora artística i de producció de l’obra, va voler destacar que ha estat una molt bona manera de posar en escena la temàtica de la salut mental, però, sobretot, de la manera en com Troguet ha escrit el text de Bipolar. Vega va voler destacar la tasca prèvia de recerca i investigació que l’equip ha realitzat amb l’objectiu de documentar-se amb diferents professionals del SAAS, psicòlegs, així com de persones que pateixen aquesta malaltia, famílies que tenen persones afectades, entre altres agents importants.

Aquest treball previ els ha ajudat a fer una obra realista que no deixarà indiferent a ningú. Recordar que l’obra es representarà els dies 16, 17, 23, 24, 30 de novembre i 1 de desembre, a les 21 hores, al Teatre de les Fontetes de la Massana.





Més informació sobre “Bipolar”: https://bipolarshow.com