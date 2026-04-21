Jocs en català: “Twilight struggle”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Twilight struggle”.
Joc de taula, del gènere d’estratègia, que recrea detalladament el conflicte que va marcar la segona meitat del segle XX: la Guerra Freda. Els jugadors controlaran els Estats Units i l’URSS per a expandir la seva influència per tot el món i guanyar així la partida. “Twilight struggle” està recomanat a partir dels 14 anys i la partida us pot durar, ben bé, tres hores o més. El seu fabricant és Devir.
