Joan Vinyes i Jordi Mercader competiran al Campionat d’Espanya de Ral·lis de Terra amb un Citroën C3 Rally2

Joan Vinyes i Jordi Mercader debutaran aquest pròxim cap de setmana, 2 i 3 de maig, al Campionat d’Espanya de Ral·lis de Terra 2026 (CERT), a Pozoblanco (Còrdova). Ho faran amb un nou Citroën C3 Rally2 amb les últimes especificacions desenvolupades pel departament de Motorsport de la marca. L’equip Vinyes i l’estructura gallega RallyCar han pogut tancar un programa esportiu de set ral·lis, cinc dels quals corresponents al certamen Estatal de terra i dos més sobre asfalt, tots dos a Galícia, on el preparador R-Technology i té la seu.
Per a aquesta nova temporada de ral·lis, l’equip Vinyes Dabad comptarà amb el suport d’Andbank, Aparcament Vinyes, Kars i Rallycar, a més de tota l’estructura tècnica de R-Technology que es farà càrrec de la posada a punt, manteniment i assistència en el programa de competicions programades al llarg del 2026.
El canvi suposa un pas endavant per a Joan Vinyes en la modalitat de ral·lis. “Amb el Hyundai havíem arribat al màxim d’evolució. Ens ha costat bastant poder trobar un cotxe d’última generació, ja que la demanda és molt alta. Al final tindrem un cotxe molt competitiu, equilibrat i que ofereix unes grans prestacions, tant en superfície de terra com en la versió d’asfalt. Farem els ral·lis de terra del Campionat d’Espanya (5 proves), tot i que també farem els dos ral·lis d’asfalt a Galícia, seu de l’equip i on l’ambient és espectacular”. La categoria Rally2, en la qual competirà l’equip Vinyes Dabad, és la màxima categoria dels ral·lis en l’àmbit estatal on competeixen, a més de Citroën, també Skoda, Hyundai, Ford i Toyota.
El nou Citroën C3 Rally2 de l’equip Vinyes és un vehicle amb especificacions FIA (Fédération Internationale de l’Automobile), la base del qual va ser creat el 2018 per Citroën Motorsport. Des d’aleshores, ha evolucionat fins a ser un dels cotxes més preuats i competitius de la categoria, amb importants victòries i títols arreu. Va equipat amb un motor 1.6 amb turbo i injecció directa que li permet arribar a una potència de 300 cv. Es transmeten a través d’una caixa de canvis seqüencial de 5 velocitats i tracció a les 4 rodes, i tot això amb un pes mínim de 1230 kg segons el reglament de la FIA.
Joan Vinyes i el seu copilot Jordi Mercader s’estrenaran amb el nou Citroën C3 Rally2 al Rallye Ciudad de Pozoblanco (Còrdova), els dies 2 i 3 de maig, i el primer test amb el nou vehicle ja el faran en terres andaluses els dies previs a la disputa de la competició.
Calendari esportiu de Ral·lis 2026 de l’equip Vinyes Dabad amb el Citroën C3 Rally2Ral·lis de terra
|2 i 3
|maig
|Rallye Ciudad de Pozoblanco
|CERT
|23 i 24
|maig
|Rallye Terra de Galicia
|CERT
|6 i 7
|juny
|Rallye Reino de León
|CERT
|10 i 11
|octubre
|Rallye Ciudad de Granada
|CERT
|31 oct i 1
|novembre
|Rallye de Cáceres
|CERT
Ral·lis d’asfalt
|13 i 14
|juny
|Rallye de Orense
|CER
|22 i 23
|agost
|Rallye de Ferrol
|CGR