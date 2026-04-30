Andorra rep, per primera vegada, una delegació de l’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte per a analitzar possibles vies de col·laboració

Andorra ha acollit, aquest dijous, una delegació de l’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNODC), que s’ha reunit amb diferents departaments del Govern amb l’objectiu principal d’aprofundir en el coneixement mutu i explorar vies concretes per a reforçar la participació d’Andorra en les activitats de la UNODC, tant a nivell polític com tècnic.
Aquesta visita s’emmarca en una ronda de contactes que la UNODC està duent a terme amb diversos països amb l’objectiu d’ampliar i diversificar les seves aliances, especialment amb els quals fins ara no ha mantingut una cooperació estructurada. L’organisme, de fet, ha identificat Andorra com un soci potencial arran del seu compromís amb el multilateralisme i la trajectòria de col·laboració amb altres agències del sistema de les Nacions Unides, com la UNESCO.
La delegació desplaçada a Andorra està integrada pel Fedor Klimchuk, subdirector general de la Divisió d’Anàlisi de Polítiques i Afers Públics i responsable de la Branca d’Afers Públics i Suport a les Polítiques, i per Igor Kondratyev, responsable de Relacions Exteriors de la Secció de Cofinançament i Associacions. Per part d’Andorra, han mantingut reunions amb representants dels principals departaments concernits, incloent-hi els àmbits d’interior, Policia, salut, ciberseguretat, antidopatge i afers exteriors.
Entre les qüestions d’interès destacades per la UNODC hi figuren la gestió del fenomen de les drogues —tant pel que fa al control de substàncies amb ús mèdic com al seguiment del consum il·legal—, el combat contra el crim organitzat transnacional, la lluita contra la corrupció i la lluita contra la ciberdelinqüència.
Aquesta primera visita representa una oportunitat per a Andorra per a reforçar les seves polítiques públiques en àmbits clau com la salut, la justícia i la seguretat, així com per accedir a coneixement especialitzat, dades i bones pràctiques internacionals.