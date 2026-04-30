Francesc Torralba parlarà, a la Seu, d'”Anatomia de l’esperança”

El doctor Francesc Torralba, director de la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d’Urgell, ofereix a la Seu d’Urgell una conferència sota el títol “Anatomia de l’esperança”. Aquest, precisament, és també el títol del llibre amb el qual, enguany, ha estat reconegut amb el 58è Premi Josep Pla de literatura. L’acte, obert a tothom, tindrà lloc aquest dijous, 30 d’abril, al vespre (20 h), a la sala del Casal Parroquial de la Seu, al passatge de la Missió, i forma part de la Catequesi Pasqual de la Parròquia de Sant Ot.
Sobre la recent publicació d’Anatomia de l’esperança, Francesc Torralba ha reivindicat “l’esperança en contextos foscos” com l’actual, perquè “precisament és quan més en necessitem”. Torralba insisteix en aquesta “virtut” davant de discursos sobre el futur “més aviat distòpics” i hi afegeix que “només cal pensar com ha començat l’any”. El catedràtic adverteix que “amb notícies tan negatives, la tendència és a quedar-se hermètic i no voler escoltar-ne més, fer-se impermeable”, però que “aquesta no és la solució”, perquè “si no hi ha esperança, no hi ha compromís i no hi ha canvi possible”. Sobre les influències per a escriure aquesta obra, detalla que ha tingut presents grans pensadors del segle XX com Franz Kafka o Albert Camus. El professor assegura que “només qui té esperança es posa a actuar” i conclou que “això fa possible els canvis, les millores, les transformacions”.
Francesc Torralba i Rosselló, nascut a Barcelona el 1963, és catedràtic de la Universitat Ramon Llull i doctor en Filosofia, Teologia, Pedagogia, Història, Arqueologia i Arts Cristianes. Paral·lelament, des de fa més de dues dècades és un col·laborador habitual i actiu del Bisbat d’Urgell, dins el qual des de l’any 2003 dirigeix aquest espai de pensament de la Diòcesi, que al 2023 va arribar a la seva vintena edició. Pel que fa a les Jornades de Teologia, se solen dur a terme també a la Seu d’Urgell cada any, a final d’agost, i en l’edició d’aquest darrer any tenien precisament com a lema ‘L’esperança que no es rendeix’. De manera ocasional Torralba també col·labora en d’altres activitats organitzades per la institució eclesiàstica urgellenca.