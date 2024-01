Joan Verdú, 7è a la Copa del Món d’Schladming en una segona mànega de crack

Joan Verdú al gegant de la Copa del Món d’Schladming (Alexis Boichard / Agence Zoom)

Joan Verdú ha assolit avui dimarts el 7è lloc al gegant de la Copa del Món d’Schladming (Àustria). Després del podi (tercer) a Val d’Isère i la 5a posició d’Alta Badia, aquest és el tercer millor resultat de l’esquiador andorrà a la Copa del Món. Verdú ha estat 7è amb un crono de 2.10.85, a 0.82 del guanyador, el suís Marco Odermatt (2.10.03), i a mig segon (0.53) del podi, que avui han completat l’austríac Manuel Feller, segon, i l’eslovè Zan Kranjec, tercer.

A la primera mànega, Joan Verdú ha marcat el 18è temps amb +1.35. Verdú, que sortia amb el dorsal 11, arribava 10è, però, després, segons avançava la cursa, anava sumant posicions fins la 18a final d’aquesta primera mànega.

A la segona, ha sortit el 13è amb la inversió, i ha fet una mànega molt bona amb que ha aconseguit en un primer moment situar-se primer, fins que han anat baixant els corredors que tenien millor temps a la primera mànega. Finalment ha estat 7è en la cursa, però sent el segon millor temps a la segona mànega, amb només +0.45 respecte a Odermatt. A més, Verdú ha estat el corredor que més posicions ha recuperat respecte a la primera mànega, 11 posicions, per les 10 que ha millorat Odermatt, que a la primera havia fallat.

Joan Verdú, esquiador: “Súper content de la carrera. La primera mànega m’ha costat molt, suposo que el fet de no córrer a Adelboden, d’estar unes setmanes fora de competició, m’ha marcat una mica. Després, tema esquís i botes crec que no hem fet la millor elecció, jo no he fet una bona elecció en aquesta primera mànega, però després hem fet un petit canvi que per a la segona ha funcionat súper bé. Faig segon de la segona mànega, remunta fins la posició 7 i és brutal. Brutal el feeling, brutal fer setè. Fa molt poc eren resultats impensables i ara estem batallant aquí de tu a tu amb els millors. Estic molt orgullós de com he reconduït la situació després d’una primera mànega mig, mig, i molt feliç d’estar de tu a tu amb els millors”.





Pepi Pintat, president de la FAE: “Per a nosaltres, per a la FAE, per a Andorra, això és una passada. És el fruit de moltíssims anys de feina i no ens cansarem de dir-ho. Estem on estem perquè hem treballat molt, i el Joan és la prova de tot el que es fa per l’esquí a Andorra. El Joan ha fet una gran cursa avui, i estem molt contents per això i pel que ens espera”.

Patrick Toussaint, vicepresident de la FAE: “Ha demostrat el que és, a la segona mànega segon i a quaranta centèsimes i el tercer està molt lluny. Increïble on hem arribat, i avui el Joan ho confirma. Més alegries ens donarà”.