La hipoteca i la parella sentimental

Sempre hem sentit que la quantitat de diners destinats a la hipoteca no pot superar el 30% del nostre ingrés econòmic, però hi ha qui interpreta aquest ingrés com grupal. És a dir, no ho fa de manera individual i, per tant, quan està en parella ho fa sumant els dos ingressos. Però, aleshores, ja no és el 30%, sinó, el 60%, no entén que si no guanyem suficient per a fer-hi front sols, és que guanyem poc i/o que el preu és excessiu, per tant, només hi ha dues opcions: augmentar l’ingrés econòmic o cercar un pis més assequible.

A tall d´exemple, perquè s’entengui millor: si una persona guanya 1.500 euros mensuals no pot destinar més de 500 euros a la hipoteca. Però, si la parella en guanya 1.500 cadascun, interpreta que amb 3.000 euros pot fer front a una quota de 1.000 i, aquí, és on radica l’error perquè si mai se separen cap dels dos podà fer-hi front.

Per tant, les matemàtiques no enganyen. Resulta que en comptes de basar-se en elles, ho fan en les emocions i en les ganes de ser propietaris. Tot sumat dona com a resultat la impaciència. Aquesta, ennuvola la vista i consegüentment, la parella es deixa emportar per les emocions i, aquestes, només entenen de supervivència immediata.

Tenim un problema en front i, el cervell, buscant la supervivència, ens prepara fisiològicament amb les sensacions, sentiments i emocions adequades per a poder actuar ràpidament i, així, recuperar la tranquil·litat. És a dir, ens movem per instint, deixant de banda completament la part racional que en aquest cas, seria la quantitat de diners a retornar.

Resumint, quan algú decideix hipotecar el seu futur amb el banc ho ha de fer amb calma, sense pressa i, això, comporta buscar i negociar el preu del pis, hem de ser pacients perquè serà una despesa mensual molt important. Hem de tenir en compte la conjuntura econòmica del moment perquè els preus no són estàtics i, per tant, avui, el metre quadrat pot estar a 3.000 euros i d’aquí un mes baixar a 2.000 euros. Aleshores, el mateix pis pot costar 150.000 euros ara i baixar a 100.000 euros passat poc temps.





