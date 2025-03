Ozenay i Garcia sumen dues victòries a la Lliga d’Hivern de Vòlei Platja a Barcelona

La jugadora de voleibol platja del Principat, Zeynep Ozenay (FAVB)

Zeinep Ozenay i Laura Garcia han completat una nova jornada de la Lliga Catalana de Vòlei Platja d’Hivern amb un balanç de dues victòries i dues derrotes en la competició disputada aquest cap de setmana al CEM Vall d’Hebron de Barcelona. La parella ha participat en el Grup 5 de Segona Divisió, enfrontant-se a rivals exigents en una jornada marcada per la competitivitat.

El debut ha estat prometedor, amb una clara victòria per 21-12 davant Rosas/Serra. No obstant això, el segon partit s’ha complicat i han cedit per 17-21 contra Salvat/Llinas. Una situació similar s’ha viscut en el tercer enfrontament, on han caigut per 17-21 davant Gallo/Parrino.

Tot i això, la parella ha sabut refer-se i ha tancat la jornada de dissabte amb una victòria contundent per 21-11 contra Fernández/Isijanov, terceres classificades del Grup 10, en el duel entre terceres de grup. Aquest triomf ha permès a Ozenay i Garcia acabar la competició amb bones sensacions i consolidar el treball fet en les darreres setmanes.