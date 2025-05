Ja es poden demanar els ajuts a projectes de recerca de temàtica andorrana

La bandera andorrana (SFGA)

Amb la voluntat de promoure i fomentar la recerca científica, el desenvolupament i la transferència del coneixement, el Govern informa de l’obertura de la convocatòria dels ajuts a projectes de recerca de temàtica andorrana de l’any 2025. L’objectiu de la convocatòria, impulsada pels ministeris de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, i de Cultura, Joventut i Esports, és promoure i estimular la realització de projectes de recerca, de transferència de temàtica genèrica sobre la realitat andorrana o que siguin aplicables al país. La dotació global de la convocatòria és de 40.000 euros repartits entre les diferents modalitats.

L’ajut de temàtica genèrica està destinat a projectes de recerca, bàsica o aplicada, que tinguin com a objecte d’estudi Andorra; o bé, a projectes de desenvolupament o de transferència que aportin beneficis directes per al Principat. L’òrgan gestor d’aquest ajut és l’Àrea de Recerca i la subvenció és de 15.000 euros.

Mentre que l’ajut Lídia Armengol Vila, per un import de 10.000 euros, va adreçat a projectes de recerca o de transferència de coneixements o tecnologies, per a dur a terme recerques lingüístiques o sociolingüístiques basades en la llengua catalana a Andorra. En aquesta convocatòria es valoraran especialment els projectes de recerca sobre antroponímia. L’òrgan gestor d’aquest ajut és el Servei de Política Lingüística.

Per la seva banda, l’ajut Cebrià Baraut està adreçat a treballs de recerca històrica per als quals sigui necessari utilitzar com a font bàsica d’informació la documentació dels fons de l’Arxiu Nacional d’Andorra. Queden exclosos d’aquesta convocatòria els projectes relacionats amb l’edició de fons documentals, la realització de catàlegs i inventaris documentals, i els treballs que siguin únicament de buidatge documental. L’òrgan gestor d’aquest ajut és l’Arxiu Nacional d’Andorra i l’import de l’ajuda és de 10.000 euros.

Finalment, com a novetat, enguany, s’ha creat la modalitat d’ajut a investigadors amateurs per a fomentar la recerca entre investigadors vocacionals que, sense tenir el títol de doctor, vulguin fer contribucions d’interès per al Principat amb treballs que tinguin una durada màxima d’un any. La dotació és de 5.000 euros.

Els ajuts es podran sol·licitar per part de residents a Andorra i estrangers a títol individual o en grup. Per als projectes de les modalitats ajut de temàtica genèrica, Lídia Armengol Vila, i Cebrià Baraut també els poden sol·licitar les entitats (institucions universitàries, centres de recerca, tecnologia o transferència, empreses i altres actors socioeconòmics) nacionals o estrangeres i han de tenir una durada màxima de dos anys: poden començar a partir del primer de setembre de 2025 i ha de finalitzar, com a màxim, el 31 de desembre de l’any 2027. Pel que fa al treball de l’ajut a investigadors amateurs ha de tenir una durada màxima d’un any, que es pot començar a partir del primer de setembre del 2025 i ha de finalitzar, com a màxim, el 31 de desembre de l’any 2026.

El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia 22 de maig del 2025 i finalitza el dia 25 de juliol de 2025, a les 14.30 h (ambdós dies inclosos) a través de la seu electrònica https://e-tramits.ad/tramits/.