L’Andorra Sports Innovation Hub, impulsat per Andorra Business i AR+I, premiats pel seu lideratge en innovació empresarial esportiva

La delegació andorrana, a la gala, va estar encapçalada per Marc Saura i Judit Hidalgo (Andorra Business)

L’Andorra Sports Innovation Hub, una iniciativa impulsada per Andorra Business, i per Andorra Recerca i Innovació (AR+I) en els seus inicis, ha estat reconeguda internacionalment pel seu paper en innovació empresarial en esports d’hivern i de muntanya en la gala del desè aniversari del Global Sports Innovation Center (GSIC) powered by Microsoft, que s’ha celebrat aquest dijous a la nit a Madrid.

Aquest hub andorrà és una iniciativa que té com a objectiu posicionar el sector de l’esport del país com un ecosistema d’innovació i noves tecnologies en esports de muntanya i d’hivern, i ciclisme. Ofereix una plataforma per a fomentar el coneixement i el desenvolupament tecnològic aplicat a l’esport, atraure empreses emergents i innovadores, i facilitar la col·laboració entre institucions, empreses i esportistes en l’àmbit internacional. També vol generar noves oportunitats econòmiques en un entorn natural i climàtic únic com el d’Andorra, que permet provar solucions reals en condicions exigents. En aquest marc, el hub contribueix de manera directa a la diversificació econòmica del país i a consolidar el sector de l’esport com un motor de l’economia. També ha permès que AR+I portés a terme proves al país sota el concepte del Living Lab.

El reconeixement l’ha recollit el secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació del Govern d’Andorra, Marc Saura, i la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo. El guardó forma part dels 10 premis especials que el GSIC ha atorgat a iniciatives de referència internacional que han marcat la seva primera dècada d’impacte en l’àmbit de l’esport, la tecnologia i l’emprenedoria. El projecte andorrà ha estat destacat per posicionar el país com a referent en l’aplicació de la innovació tecnològica en entorns de muntanya, esports d’hivern i ciclisme.

“El premi és un reconeixement a la visió de país que tenim des d’Andorra: ser un referent d’innovació en entorns singulars com el nostre, on l’esport i la tecnologia s’uneixen per a generar coneixement i oportunitats”, ha destacat Marc Saura. Per la seva banda, Judit Hidalgo ha remarcat que “des d’Andorra Business hem apostat per crear un ecosistema real d’innovació esportiva amb startups, empreses i institucions. Que el GSIC i Microsoft reconeguin aquesta feina i el posicionament que entre tots s’ha aconseguit, ens reafirma que anem pel bon camí”.





Els guardonats en la gala del 10è aniversari del GSIC han estat:

3D Digital Venue

Real Sociedad / Sport Thinkers

LaLiga / The Originals

ESBS

Banco Santander / Football CAN 2041

Andorra Business /Andorra Innovation Hub

GSIC APAC amb SportSG

Porsche Content Lab

Sportian

FounderZ

Aquest reconeixement internacional no només fa valer el treball fet fins ara, sinó que també consolida la posició d’Andorra com a referent en innovació esportiva en l’àmbit global. El premi del GSIC és un impuls per a continuar apostant per la tecnologia, la innovació i la col·laboració internacional com a eixos estratègics per al desenvolupament de les empreses del país i d’un nou model econòmic basat en el coneixement i la sostenibilitat.