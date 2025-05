Crea un jardí acollidor i segur amb il·luminació artificial

Un jardí ben il·luminat (AMIC)

La il·luminació artificial permet gaudir d’un jardí a qualsevol hora i també afegeix un toc decoratiu, millora la seguretat i crea un ambient acollidor. Amb una planificació adequada, es poden ressaltar elements arquitectònics, camins i vegetació, i aconseguir un espai ple de caràcter i harmonia. Tot plegat agafa ara especial rellevància en tenir l’estiu a tocar.

Tipus de llums

Entre les opcions més populars hi ha els llums solars, que són sostenibles i fàcils d’instal·lar. També es poden utilitzar focus direccionals per a destacar arbres o escultures i per a il·luminar caminets i terrasses. L’ús de tecnologia LED és cada vegada més comú, ja que ofereix una gran eficiència energètica i una llarga vida útil, amb la capacitat de crear diferents ambients segons la intensitat i l’espectre de la llum.

Seguretat

A més de l’aspecte estètic, la il·luminació és fonamental per a la seguretat. Els llums amb sensor de moviment són ideals per a evitar zones fosques i prevenir accidents. A més, una distribució equilibrada de la llum evita enlluernaments i garanteix una experiència visual agradable.

Amb combinació de diferents tipus de llums el jardí es pot transformar en un espai versàtil, on es poden destacar elements específics, com plantes, camins o estructures. Així, s’aconsegueix un entorn agradable, funcional, segur i ple de vida, que convida a gaudir-ne en qualsevol moment.





Per Tot Sant Cugat