Irineu Esteve assoleix el millor resultat de la història en uns Mundials: 12è a l’skiathlon

Imatges: FAE

Irineu Esteve ha aconseguit avui divendres, 24 de febrer, trencar un nou rècord. Mai en la història un andorrà havia estat més endavant d’una 15a posició. Va ser precisament ell, al 2021, als Mundials d’Oberstdorf (Alemanya), quan va ser 15è als 15km. Avui, als 30km skiathlon de Planica (Eslovènia), ha tornat a fer història en finalitzar 12è lluitant mà a mà contra els millors del planeta en esquí de fons.

Irineu Esteve ha acabat la cursa amb un crono de 1h11.41,8, a 2.01,5 del guanyador, el noruec Simen Hegstad Krueger (1h09.40,3). Cal destacar que el fondista andorrà ha finalitzat 12è entre quatre noruecs (els quatre primers classificats), tres suecs, un finlandès, un alemany i dos francesos. El domini escandinau, acompanyat de quatre centreeuropeus, entre ells l’andorrà Esteve.

El fondista del Principat s’ha marcat avui una carrera per al record. Amb el dorsal 26, l’andorrà ha sabut d’inici seguir l’estela dels favorits. Un grup d’una desena de corredors marcava el ritme frenètic en les primeres voltes en clàssic (quatre voltes en clàssic, 15km, i després altres quatre voltes en skating, per sumar altres 15km) i Irineu Esteve se situava a cua, a prop, seguint a pocs segons l’evolució de la carrera.

Quan aquest grup estirava la goma, aquesta es trencava justament en l’andorrà, que a un segon, dos, tres, mantenia el ritme del grup capdavanter però ja una mica despenjat. Era el moment clau de la cursa, quan havia de lluitar en l’especialitat de clàssic que no és la seva, per a patir i intentar després, en skating, remuntar posicions.

I així ha estat, tot i que es quedava en terra de ningú, 15è, Esteve es decidia a anar cap endavant per a retallar posicions. Se situava 14è, i fins i tot 13è, per a remuntar encara més ja en skating, quan fins i tot se situava en la 10a posició acompanyat en aquest cas pel finlandès Perttu Hyvarinen i el suec Jens Burman.

A la part final, els tres anaven junts, i només en l’última volta els dos rivals de l’andorrà per la 10a posició posaven un ritme que Esteve no podia seguir. Amb tot, l’andorrà arribava a meta 12è en el que és la millor posició d’un andorrà en uns Mundials d’esquí de fons.





Millor resultat de la història

Fins el moment, el millor resultat de la història l’havia assolit Esteve als passats Mundials d’Oberstdorf 2021, quan va ser 15è als 15km. Abans, havia estat 20è a Seefeld (Àustria), al 2019, que suposava fins ara el millor resultat en skiathlon, la qual cosa Esteve ha trencat avui amb la 12a plaça.

Abans, a la cursa d’skiathlon dels Mundials, Esteve, havia estat 32è a Lahti (Finlàndia) 2017, 20è a Seefeld 2019 i 21è a Oberstdorf 2021.

Irineu Esteve, esquiador: “He superat la meva millor posició en un Campionat del Món. Crec que podem estar contents, molt contents de la cursa, perquè millor no es podia haver fet. He sabut patir en clàssic intentant empalmar amb el grup, però al final m’ha estat impossible. M’han tret un marge de deu segons que he anat mantenint. He intentat agafar-los, alguns s’han quedat i ho he fet. Sí, és cert que tenia unes expectatives una mica més altes i quan tens això al final no acabes d’estar del tot content amb el resultat, però crec que com a cursa no ho podia haver fet millor. Sabíem que venia amb molt bona forma, i crec que ho he demostrat, així que contents. Vull agrair a tots els que ens han donat suport i a veure si en les altres dues curses ho podem fer igual de bé”.

Joan Erola, entrenador i director de fons: “Estem molt contents perquè ha fet una molt bona cursa en clàssic, molt a prop del grup. Estava allà, que el perdia, que no el perdia, però ha estat molt competitiu en clàssic i això ens ha fet que puguem sortir amb skating amb opcions de remuntar posicions. Al final ha remuntat dues posicions, ha estat a tocar el top10, però, jo crec que és una súper cursa per a ell. Començar així un Mundial està molt bé. Competint amb monstres d’aquest esport i hem estat competint amb ells. Avui també el material ens ha anat molt bé i per tot això estem molt contents”.