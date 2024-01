Irineu Esteve allarga el procés de recuperació

Irineu Esteve a Ruka, Finlàndia (Modica / Nordic Focus)

L’esquiador de fons, Irineu Esteve, haurà d’allargar la seva recuperació unes setmanes més. L’andorrà continua amb el seu treball específic, però encara no es troba en condicions per a competir. Tornarà, si tot bé, a una Copa d’Europa a finals del mes de febrer, i a la Copa del Món la previsió és que hi sigui a les tres últimes cites del mes de març.

Inicialment es va fer un primer tractament desinflamatori perquè Irineu Esteve pogués entrenar i no tenir dolor a l’esquena, però no ha acabat de funcionar i ara es troba realitzant un altre tractament del qual està en la recta final. La previsió és que de cara al final d’aquesta setmana se li acabi de desinflamar la zona afectada i quedi sense dolor per a recomençar a entrenar.

Així doncs, Esteve no competirà a les pròximes cites de la Copa del Món que estan previstes a Oberhof (Alemanya) aquest cap de setmana i a Goms (Suïssa) del 26 al 28 de gener.

“La idea és que reprengui la competició de mica en mica a finals de febrer a una Copa d’Europa (Schilpario, a Itàlia) per a veure com es troba”, ha explicat la directora de la secció de fons, Laura Orgué. Després, l’objectiu seria fer el període final de la Copa del Món, amb les cites de Lahti (2 i 3 de març), Oslo (9 i 10 de març) i Falun (16 i 17 de març).

Així ho veu també Irineu Esteve: “Volíem fer Oberhof primer i Goms, però ja vam veure que no podria ser. Tot Amèrica, que era al febrer, tampoc podrem anar, així que si tot va bé, la idea és tornar a la Copa d’Europa a finals de febrer per a intentar rodar una mica, i llavors fer tot el març la Copa del Món, si tenim un bon nivell i si l’esquena em respecta. Ara encara em fa mal i estem perdent molts dies d’entrenament que després són difícils de recuperar. Això sí, penso que si podem començar a entrenar ja, encara que sigui suau i poques hores, es pot recuperar”.