El programa Esport Blanc Escolar arriba a uns 2.600 alumnes del Pirineu català

Inici de les sessions d’esquí nòrdic del programa Esport Blanc Escolar, aquesta setmana passada (Foto: Tot Nòrdic)

El programa Esport Blanc Escolar (EBE), de promoció dels esports d’hivern entre l’alumnat de 3r i 4t de primària, ja té en marxa l’onzena edició consecutiva. Al llarg d’aquest trimestre, de gener a març, la iniciativa apropa els esports de neu i els seus valors a prop de 2.600 alumnes, de 64 centres educatius públics i concertats de les nou comarques del Pirineu català.

Emmarcat en el Pla Estratègic d’Esports d’Hivern de Catalunya 2012-2022, el programa té com a objectiu “impulsar la iniciació i el coneixement dels esports d’hivern, en les seves diferents modalitats, en la població infantil que viu a les comarques pirinenques”, assenyalen des de la Secretaria General de l’Esport. Durant les onze edicions que s’ha dut a terme, comptant la d’enguany, hi hauran participat més de 10.000 nens. Algunes estacions, tant d’alpí com de nòrdic, ja van començar a acollir els infants la setmana passada i la resta s’hi afegiran aquests dies vinents. Els departaments de la Presidència i d’Educació de la Generalitat són els impulsors del programa. A l’Alt Urgell, enguany hi participen 8 centres educatius.

La comarca que hi aporta més alumnes és el Berguedà, amb 712, i també és la que hi té més escoles implicades, 19. La segueixen el Ripollès (396 alumnes de 10 escoles), l’Alt Urgell (323 estudiants), la Cerdanya (304 alumnes de 8 centres), el Solsonès (300 infants, de 7 centres), el Pallars Jussà (214, de 4 escoles), l’Aran (188, de 3 escoles), el Pallars Sobirà (82, repartits també en 3 centres) i l’Alta Ribagorça (65alumnes, de 2 centres).