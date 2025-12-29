Gina del Rio acaba 37a als 10km en clàssic de la segona jornada del Tour d’Ski

El Tour d’Ski que se celebra aquests primers dies a Toblach-Dobbiaco (Itàlia) ha celebrat, aquest dilluns, els 10km individuals en clàssic amb l’esquiadora de fons del Principat, Gina del Rio, finalitzant 37a. Aquesta era la segona vegada que l’andorrana competia en una 10km en clàssic, amb la qual cosa la valoració de la cursa és positiva per part de l’equip tècnic. Del Rio ha acabat 37a amb un temps de 27.24,0, a 1.50,3 de la guanyadora, i a 16 segons de la 30a (l’alemanya Sofie Krehl, 27.08,0). La victòria ha estat per a la noruega Astrid Oeyre Slind (25.33,7), amb l’austríaca Teresa Stadlober (+7,0) segona, i la nord-americana Jessie Diggins (+8,8) tercera.
La fondista andorrana ja feia el 37è crono al primer punt de control (km1,7), mentre que al segon, al km2,1 era 32a amb +29,6. A meitat de cursa, al km5, se situava 37a amb +53,7, mentre que arribava al km7,1 amb el 38è temps i +1.17,4. Al km8 passava amb el 37è temps i +1.29,7, posició que mantenia a l’arribada, amb el +1.50,3 definitiu.
Gina del Rio, esquiadora: “La cursa ha estat molt dura, he patit molt. Però, les sensacions ja sabia que no seria les millors. Tot i així, no és una cursa dolenta, és veritat que la posició, si la comparem amb d’altres he fet millors curses, però era la primera 10km en clàssic que feia en Copa del Món -havia fet la del Mundial de Trondheim- i tampoc sabia ben bé on estaria. En alternatiu m’he trobat bé i encara que no ha sigut el millor dia d’estat de forma, però igualment penso que no és mala cursa, amb les noies amb què en barallo normalment estem totes al costat, així que estem satisfet”.
“De cara al 5km no sé encara com l’afrontarem, ho hem de parlar, però penso que ens pot anar bé, intentaré recuperar el màxim possible, demà -dimarts- és dia de descans, i anar a fer el millor que pugui”.
Xabier del Val, responsable de l’equip nacional d’esquí de fons: “És un dia que potser a nivell de resultats no és atractiu, però és un dia important i positiu per als dos. Pel que fa a la Gina, al final independentment que ahir no tingués les millors sensacions i que no se sentís bé físicament, avui ja era un bon dia per a mi. És una carrera bona, els dos -Irineu Esteve- estan al top40, que ja sabem que un top30 té més prestigi, però penso que per a Gina també és la seva segona cursa en clàssic en ‘distance’ a aquest nivell i penso que és una cursa sòlida, els temps són bons, els temps perduts són molt correctes i, tenint en compte les competidores que hi ha al darrera seu també, és positiu. Una Maerta Rosenberg (40a), una Patricija Eiduka (39a) o una Krista Parmakoski (38a) estan just al darrera, et dones compte que al final, encara que no hagis fet un top30 el resultat és positiu. Gina ha esquiat bé, ho ha lluitat perfecte i ens dona confiança després del dia més dur d’ahir”.
