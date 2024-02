Íria Medina no correrà el gegant de la Copa del Món de Soldeu

L’esquiadora andorrana, Íria Medina, en una foto d’arxiu (Alexis Boichard Agence Zoom)

Íria Medina no podrà disputar el gegant de la Copa del Món de Soldeu. L’andorrana i l’equip tècnic han consensuat que no es donen la circumstàncies idònies per a fer front a una prova de l’exigència de l’Avet. Medina fa setmanes que no competeix i tot i que els entrenaments estan anant bé i no té molèsties als genolls -té tendinitis al rotulià dels dos genolls-, el seu ritme de competició no és ara l’adequat per a ser-hi a la porta de sortida d’un gegant com aquest.

“Pensem que podria competir, però el risc que correm que es pugui fer mal és molt alt per la duresa de la pista i de les condicions”, ha dit el director de la secció d’alpí de la FAE, Roger Vidosa. Per la seva part, Medina ha manifestat que es troba bé: “Ara ja puc esquiar i entrenar amb força normalitat, encara estic adaptant els entrenaments, però poc a poc millor”. Medina, juntament amb Carla Mijares, que disputarà l’eslàlom, han estat entrenant aquesta setmana a la pista Esparver per a preparar la cita andorrana.