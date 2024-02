El Govern presenta els indicadors climàtics i de disponibilitat d’aigua per a treballar protocols d’actuació

Lucía Rivero, Guillem Casal i Oriol Travesset (SFG)

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, juntament amb la tècnica de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic (OECC), Lucía Rivero, i el coordinador de sostenibilitat d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I), Oriol Travesset, han presentat les primeres dades, en forma d’indicadors, que permeten tenir una fotografia respecte les precipitacions i la disponibilitat d’aigua del país.

La presentació de les dades és el resultat del treball conjunt entre l’OECC, el Departament de Medi Ambient i l’AR+I i és un “acte de transparència i conscienciació” a tota la ciutadania perquè pugui comprendre “en cada moment” quina disponibilitat d’aigua té el país. Així ho ha destacat el ministre Casal, qui ha volgut ressaltar que aquests són uns primers indicadors que ara cal ampliar i reforçar amb les dades disponibles que tenen els comuns. Per això, s’ha emplaçat a impulsar una taula de treball amb tots els actors implicats que permeti definir un butlletí que contempli mesures sobre “dades objectives”.

El ministre Casal ha ressaltat que la situació al voltant de la disponibilitat d’aigua “ens ocupa i preocupa”, i que, independentment de la situació climàtica i de precipitacions en la que es trobi el país, cal conscienciar a la població que l’aigua “és un recurs que no hem de malbaratar”. Ha apuntat que la Llei d’Economia Circular ja marca un objectiu clar d’un consum de 150 litres per persona i dia. Casal també ha volgut puntualitzar que les dades presentades no tenen una relació directa amb restriccions ni amb l’abastiment d’aigua de boca, ja que per a l’abastiment cal tenir en compte, a més de la disponibilitat, la demanda i l’eficiència de la xarxa.

Entrant al detall de les dades presentades, i tal com han explicat de forma detallada la tècnica de l’OECC i el coordinador de sostenibilitat l’AR+I, els indicadors mostren que hi ha una situació perllongada en el temps de disminució de precipitacions i també de menor cabals dels rius respecte els últims anys. Tot i això, i tenint en compte les dades de precipitacions, la situació actual és menys greu que la que es va registrar el 2008.

Malgrat aquest punt, però, han destacat que la situació de canvi climàtic actual pot accentuar i accelerar aquest períodes perllongats de falta de precipitacions. Pel que fa al cabal dels rius, Travesset ha explicat que l’any passat es van registrar dades força per sota de les habituals, trencant la gràfica clàssica d’un riu dels Pirineus amb un clar increment del cabals dels rius durant el període de fosa de neu.

Finalment, durant la presentació s’ha apuntat que les dades actuals i les futures permetran fer un seguiment mensual dels indicadors i de la seva evolució, i que aquestes estaran a disposició de la ciutadania. Així mateix, s’ha indicat que per a les dades de precipitació i cabals es fan servir estàndards internacionals i indiquen tendències i l’avançament de possibles situacions d’escassetat de precipitació i de recurs hídric.