Inscripcions per a fer de figurant al Pessebre vivent d’Escaldes

El dibuix d’un pessebre (freepik)

Aquest any torna el Pessebre vivent d’Escaldes-Engordany amb un homenatge a tots els Pessebres vivents. És per això que des del Comú escaldenc es fa una crida a totes les persones interessades en participar com a actors i actrius o figurants a l’edició d’aquest any.

Els assajos tindran lloc el cap de setmana del 18 i 19 de novembre. No cal tenir experiència i s’hi pot participar en família. Les persones interessades es poden adreçar al departament de Cultura del Comú d’Escaldes-Engordany al telèfon 890 890 o bé a través de l’adreça de correu electrònic info.cultura@e-e.ad.