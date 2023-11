L’exposició “Integrats” retorna a Encamp

Al centre, la cònsol major d’Encamp en la inauguració de la mostra Integrats (Comú d’Encamp)

La sala d’exposicions del Comú d’Encamp acull fins al 30 de novembre, la mostra fotogràfica ‘Integrats’, que es podrà veure de forma gratuïta durant l’horari habitual d’obertura de casa comuna. L’exposició ha estat impulsada pel Grup de Folklore Casa de Portugal i és itinerant, ja ha estat ubicada en altres espais d’Andorra. Després d’Encamp, es podrà veure a la sala d’exposicions de l’Oficina de Turisme del Pas de la Casa des del 4 fins al 14 de desembre.

La inauguració, a Encamp, va tenir lloc aquesta setmana i va comptar amb la cònsol major, Laura Mas, i els consellers comunals Nino Marot, Xavier Fernàndez i Andreu Riba. La cònsol major va agrair als impulsors que l’exposició “torni a Encamp, perquè primer va estar al Rosaleda”. A més, ha ressaltat la “bellesa de les dues fotografies de l’exposició que mostren els espais encampadans de Sant Romà de Vila i Sant Romà de les Bons”.

D’altra banda, el director artístic del Grup de Folklore Casa de Portugal, Josep Lluís Carvalho, va recordar que l’exposició va sorgir del conjunt d’activitats culturals programades amb motiu de la celebració del 25è aniversari de l’entitat. També va voler donar les “gràcies al Comú per acollir l’exposició” i “donar l’oportunitat de mostrar el recull fotogràfic en aquest espai cultural” a tots els ciutadans i visitants.





Una exposició que exalta el patrimoni arquitectònic d’Andorra

Les 14 imatges d’’Integrats’ estan fetes per la fotògrafa Mireia Medeiros Carvalho i uneixen el vestit tradicional de la regió nord de Portugal amb patrimoni arquitectònic del Principat, integrant la vestimenta a cada una de les escenes recreades en l’espai que el patrimoni andorrà hi proporciona. En l’exposició es mostren dos espais de cada parròquia, destacant els coneguts i no tan coneguts pels ciutadans i els visitants.

El treball fotogràfic s’acompanya també d’un documental amb producció i arranjaments musicals a càrrec de Marc Medeiros Carvalho, que recopila fragments de vídeos realitzats durant les sessions fotogràfiques i testimonis de personalitats de les set parròquies que han volgut donar el seu punt de vista sobre aquest treball cultural i integrador.