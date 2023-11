L’Escola Municipal de Música de la Seu, 25 anys com a centre d’educació musical

Sònia Lanau, directora de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

L’Escola Municipal de Música (EMM) de la Seu d’Urgell celebra aquest curs 2023-24 els seus primers 25 anys de vida com a centre d’educació musical a la ciutat i a la comarca. Concretament, aquest centre docent va fer les seves primeres passes a l’octubre de 1998 amb 80 alumnes i un claustre de 8 professors. Actualment, l’escola, juntament amb el Conservatori de Música dels Pirineus, i projectes com el de Música Comunitària, compta amb més de 500 alumnes de totes les edats.

Val a dir que durant aquest quart de segle de funcionament de l’Escola de Musàcia hi han passat prop de 2.000 alumnes, amb una evolució “important” del nombre d’alumnat matriculat i de professorat.

Durant aquest curs 2023-24 l’EMM anirà celebrant diferents activitats musicals per a commemorar aquest 25è aniversari que es clourà a final de curs amb un concert de tots els cors acompanyats per orquestra i combo sota el títol ‘Festa Major, 25è aniversari’. Així ho han explicat l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, la directora de l’escola de música, Sonia Lanau, i la regidora d’Educació de l’Ajuntament urgellenc, Christina Moreno.

L’alcalde urgellenc ha volgut agrair a Anna Martí, regidora de Cultura i Educació de l’Ajuntament de la Seu en aquells anys, “pel seu esforç perquè l’Escola Municipal de Música fos una realitat”. Barrera també ha remarcat com ha fet definitiu perquè fos un centre educatiu autoritzat pel Departament d’Educació de la Generalitat el canvi d’ubicació, passant d’un local municipal situat al carrer Major, al centre cultural Les Monges, l’any 2004, així com a esdevenir membre de l’Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM).

“Un altre gran salt en l’educació musical va ser la creació del Conservatori de Música dels Pirineus, amb Albert Batalla com alcalde de la Seu, que conjuntament amb els ajuntaments de Berga i Puigcerdà, es va poder va aconseguir oferir estudis de Grau Professional des del curs 2015-16”, ha remarcat Joan Barrera, que ha afegit que “aquests 25 anys, han estat 25 anys de formació i de difusió de la cultura musical, no només a la nostra ciutat sinó també al territori, sent l’únic conservatori de tot Catalunya que compta amb tres seus”.

Coincidint amb aquesta efemèride, l’alcalde de la Seu ha anunciat que a partir del pròxim mes de gener, totes les persones que resideixin a la comarca de l’Alt Urgell podran demanar les bonificacions per família nombroses, monoparental o per tenir germans o matriculats als espais artístics municipals i a la mateixa escola de música.





Escola oberta a la ciutadania

Per la seva part, Christina Moreno, regidora d’Educació de l’Ajuntament urgellenc, ha volgut subratllar que “l’Escola Municipal de Música és una escola oberta a tothom”. En aquest sentit, Moreno ha recordat que el curs passat aquest centre ja va obrir nous programes oferint així la possibilitat de poder gaudir de la música des de la infància més primerenca amb classes de música en família.

L’evolució de l’EMM també ha permès crear un programa de sensibilització adreçat a infants a partir de 6 anys. L’oferta està oberta també a les persones adultes encara que no tinguin coneixements musicals previs.

L’escola també compta amb agrupacions, tant instrumentals (big band, grup de música tradicional, combos i orquestra, com vocals (d’infants i d’adults).





Música comunitària: democratitzar l’accés a l’educació musical

Christina Moreno també ha destacat la importància del projecte de música comunitària que duu a terme l’Escola de Música: “un projecte de ciutat que promou la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la democratització de la pràctica musical als nens i nenes de la Seu d’Urgell i Castellciutat, donant accés a la cultura i a l’educació musical a tothom”.

En aquest curs ja s’ha implantat en totes les seves vessants: Som Música-Espai Nadó (nens i nenes de i1 i d’i2), Som Cor (alumnat de 2n de primària de totes les escoles de la Seu d’Urgell i Castellciutat), Som Orquestra/Som Banda (alumnat de 3r i 4t de primària de les escoles Pau Claris i Albert Vives i de 4t a 6è de primària de la ZER de Castellciutat) i Som Música-UEC, i que engloba a més de 300 alumnes.

En aquestes sessions, l’alumnat desenvolupa l’atenció, concentració, sensibilitat i l’empoderament, aprenent a tocar un instrument com a eina per l’èxit escolar, la cohesió social, la formació integral com a persona i la creació d’oportunitats.





Els concerts

Sonia Lanau, directora de l’EMM de la Seu d’Urgell, ha manifestat que “es poden celebrar els 25 anys de l’Escola Municipal de Música gràcies a que l’Ajuntament, la ciutat de la Seu i totes les persones que formen la comunitat educativa han donat suport a la música i al centre”. Al respecte, la directora d’aquesta escola ha afegit que “és per això que volem tornar a la gent aquesta confiança. L’objectiu d’aquest programa de concerts és donar a conèixer, més encara, els ensenyaments musicals i consolidar el centre socialment i culturalment, tant a la Seu d’Urgell com al Pirineu, oferint concerts i activitats oberts a tot tipus de públic, fent projectes entre centres educatius i seguir col·laborant amb les entitats i associacions de la ciutat”.

Lanau ha avançat que el programa de concerts que oferirà aquest centre d’educació musical al llarg de l’actual curs “va més enllà de la nostra ciutat, amb actuacions a la Catalunya Central, a través de l’ACEM, a Organyà i a Andorra la Vella”.

A data d’avui, l’EMM ja ha realitzat diverses actuacions des que es va iniciar l’actual curs acadèmic com el concert celebrat en plena celebració de la Festa de la Gent Gran o l’acte inaugural del curs de la UNED.

Els actes continuaran del 20 al 24 de novembre, setmana de la festivitat de Santa Cecília, patrona dels músics, que es realitzaran les primeres audicions del curs.





Nadal

Destacar també la presència en la programació nadalenca del Món Màgic de les Muntanyes, participant en l’encesa de llums amb els cors de 7 a 11 anys al punt màgic de l’Espai de la Música, el mateix escenari que acollirà les “Nadales al carrer”.

L’alumnat de sensibilització, acompanyats per la big band, els combos, l’orquestra i el grup d’acordions emplenaran de música la plaça de les Monges. Per la seva part, el cor jove i el d’adults formaran part del concert de Nadales que duran a terme totes les corals de la Seu acompanyats per l’Orquestra de Cambra Cadí a la Catedral de Santa Maria d’Urgell.





Sant Sebastià

Els dies 20 i 21 de gener, el cor del Conservatori de Música dels Pirineus i de les Escoles de Música de la Seu, Berga i Puigcerdà duran a terme el projecte coral. Enguany la direcció anirà a càrrec del prestigiós director basc de cors, Basilio Astúlez. Oferiran també un concert el mateix 21 de gener a la sala Sant Domènec en el marc de les festes de la Germandat de Sant Sebastià.





Projecte simfònic

Un altre gran projecte en el qual participen els quatre centres és el Projecte Simfònic, en el que enguany se suma l’Institut de Música d’Andorra la Vella, sent així un total de cinc centres d’educació musical del Pirineu que s’uniran per a interpretar un repertori orquestral sota la direcció d’Oleguer Aymamí. Els concerts tindran lloc al Teatre Casino de Puigcerdà i al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, els dies 4 i 5 de maig, respectivament.





Setmana cultural

Del 22 al 26 d’abril, l’Escola Municipal de Música celebrarà la seva setmana cultural, canviant així la dinàmica de l’escola. Hi destaca l’espectacle ‘Balla’m poesia’, una experiència interdisciplinar que s’organitza, per segon any consecutiu, conjuntament amb la Biblioteca Sant Agustí, l’EMM i els espais municipals de Dansa i Art i el gran poeta Ramon Besora, qui presentarà el seu nou llibre. Diverses de les poesies d’aquest llibre estaran musicalitzades per alumnat d’harmonia del Conservatori de Música dels Pirineus.





Cantata ‘Marcel Contaire’

La música comunitària serà la protagonista el dimecres 22 de maig on l’alumnat de 2n de primària interpretarà la cantata ‘Marcel Contaire’, mentre que l’alumnat de Som orquestra-Som banda mostrarà el que ha estat treballant durant el curs.

Per a finalitzar el curs, tots els cors acompanyats per orquestra i combo donaran la benvinguda a l’estiu amb el concert de “Festa Major 25 aniversari” amb noves cançons de diferents grups musicals que han actuat en festes majors de la Seu d’Urgell per a ballar i recordar bons moments.