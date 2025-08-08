Contribucions del Govern a l’ONU de Ginebra, l’Acadèmia de Dret de la Haia i a la Cort Penal Internacional

Aquesta setmana, el Govern ha donat llum verda a contribucions voluntàries destinades a diversos organismes internacionals. Així doncs, s’ha aprovat una contribució de 50.000 euros als Fons i Programes de les Nacions Unides amb seu a Ginebra, amb càrrec al mateix pressupost de cooperació. Aquesta aportació es distribuirà de la manera següent: 15.000 euros al Programa de les Nacions Unides sobre el VIH/SIDA (UNAIDS), 15.000 euros al Fons de les Nacions Unides per a les Víctimes de la Tortura (UNFVT); 15.000 euros al Fons de les Nacions Unides sobre les formes modernes d’esclavatge; i 5.000 euros al Fons Fiduciari per a garantir la participació dels Països Menys Desenvolupats (LDCs) i dels Petits Estats Insulars.
En paral·lel, el Ministeri d’Afers Exteriors també farà una aportació de 4.400 euros per a finançar dues beques de l’Acadèmia de Dret Internacional de la Haia, un centre educatiu d’alt nivell que se centra en el Dret Internacional Públic i Privat, creada l’any 1923 i que cada any reuneix estudiants d’arreu del món per a un curs d’estiu i un altre que es realitza en els mesos d’hivern.
Finalment, s’ha aprovat també una contribució voluntària de 10.000 euros a favor de la Cort Penal Internacional, concretament als programes que reparen els perjudicis patits pels supervivents de violències sexuals i de gènere a la República Centreafricana, que ha viscut diversos períodes de conflictes armats des de la seva independència el 1960.