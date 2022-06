Incendi a Peramola iniciat per l’avaria d’una recol·lectora en un camp

L’incendi que crema des d’aquest diumenge al migdia, a Peramola, ja ha calcinat més de 60 hectàrees de massa forestal, segons les dades provisionals (17.15 h) dels Agents Rurals. Al lloc hi treballen 52 dotacions terrestres i nou mitjans aeris, que intenten que les flames no avancin cap a la serra d’Aubenç i Roc de Cogul. De moment, però, els Bombers han destacat que s’han registrat focus secundaris que han passat a l’altra banda de la cinglera.

L’avís del foc s’ha rebut a les 14.32 hores a la zona del Roc de Rumbau (991 metres). D’altra banda, l’incendi ha obligat a tallar durant una estona la C-14, al seu pas per Oliana.

Avaria en una màquina recol·lectora

L’incendi de Peramola s’ha iniciat arran de l’avaria d’una màquina recol·lectora que treballava en un camp. Així ho ha explicat a l’ACN el cap dels Agents Rurals a Lleida, Llorenç Ricou, que ha lamentat que l’agricultor fes aquestes tasques en les hores de màxima insolació. Tot i que el pagès complia la normativa d’equip d’extinció, Ricou creu que aquest diumenge “no era el dia per recol·lectar a aquestes hores“. Ha elogiat la pagesia en general, però li ha demanat que faci aquestes feines a primera hora del matí o última hora de la tarda.

Hotel Can Boix desallotjat

Ricou ha detallat que el front principal ha sortit d’un camp de conreu cap a l’hotel Can Boix, que ja ha estat desallotjat. Els Bombers intentaran que no arribin les flames a l’establiment. Un altre flanc baixa cap a una carretera i una piscifactoria, però no es preveuen grans problemes.

El que més preocupa és que un dels flancs ha saltat a un cingle per sobre d’una gran roca, cosa que dona accés a la vall de la Guàrdia d’Ares amb moltes hectàrees de difícil accés. “El pas és difícil i serà complicat aturar aquest flanc; el que hi ha hagut fins ara seria ‘pecata minuta'”, ha indicat.

Segons ha assenyalat Ricou, l’evolució del foc dependrà del vent i la humitat i les flames podrien afectar una zona que no es va cremar durant un gran incendi dels anys 80.