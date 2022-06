Adam Raga (TRRS) i Toni Bou (Honda Montesa) guanyadors en el TrialGP d’Andorra

Adam Raga (TRRS) i Toni Bou (Honda Montesa) han estat els vencedors de la 24a edició del TrialGP d’Andorra, segona prova de la present edició del Campionat del Món de Trial. La prova l’han seguit en directe un gran nombre d’aficionats que han desafiat les inclemències meteorològiques (forta calor durant el cap de setmana) per a veure de prop les evolucions dels millors especialistes mundials de l’especialitat.

La jornada prèvia ( divendres dia 17), com s’esperava, va ser densa però es va desenvolupar sense contratemps. En la roda de premsa de presentació de la prova, la presidenta de la FMA va donar tots els detalls del trial, mentre que les autoritats que la van acompanyar van destacar el fet que el TrialGP d’Andorra estigui entre els millors considerats de campionat.

Les verificacions administratives i tècniques es van dur a terme sense contratemps i tots els pilots que es van inscriure al trial van ser autoritzats a prendre la sortida el dissabte (dia 18) a partir de les 9.00 hores des del podi de la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria.

Les zones també van rebre el beneplàcit dels membres del jurat i equips, i en conseqüència tot estava en ordre per a iniciar la 24a edició de la prova andorrana del TrialGP. Cal esmentar que al final de la primera jornada de competició, en el traçat del trial, que va ser catalogat de difícil però no perillós, es va fer alguna modificació en alguna zona amb el vistiplau de direcció de cursa, jurat i equips.

TrialGP. Raga i Bou, un duel que es manté malgrat el pas del temps

Primera carrera: El pluricampió del món de l’especialitat, Toni Bou, va manifestar el dia abans que les zones d’aigua del riu d’Auvinyà (zona dels Faucellers) no eren l’escenari que més li agradava, però va comentar “he preparat a fons la prova i sóc optimista”.

En aquesta primera jornada, a l’hora de la veritat les coses no van sortir com, segurament, havia plantejat. Amb un pilotatge molt agressiu (era un 0 o un 5), es va deixar algun fiasco de més i al final del primer pas per les 12 zones el seu desavantatge era de 7 punts respecte a Raga. En la continuació es va seguir amb la mateixa línia i el pilot de TRRS, al qual no li importava posar un peu si ho creia oportú, es va emportar el primer triomf en el TrialGP d’Andorra 2022.

Segona carrera: Bou va recuperar el seu millor “feeling”, i va marcar distàncies des del principi de la cursa. Al final de la primera volta portava 8 punts d’avantatge sobre Raga. La segona volta va ser més igualada, però en cap moment es va veure perillar el triomf del pilot de Piera resident a Andorra. Un detall: la zona 4, precisament una de les poques que no eren d’aigua, se li va creuar els dos dies (4 fiascos).

Entre les noies de TrialGP, el duel entre Berta Abellan i Emma Bristow, va acabar en taules

Berta Abellan i Emma Bristow van continuar amb el duel particular que van iniciar a l’Hospitalet de l’Infant fa una setmana. A Sant Julià de Lòria la catalana va aconseguir el seu primer triomf en la primera jornada, però la britànica va recuperar el domini poques hores després, en la segona jornada.

És cert que el mundial acaba de començar, però tot sembla indicar que la lluita entre Bristow i Abellan ens donarà moments de molta emoció durant la present temporada. Les perseguidores hauran de millorar molt per a atrapar-les.

Trial2. La categoria més oberta en aquest inici de temporada

Després dels meetings d’Espanya i Andorra, només el pilot noruec Sondre Haga ha aconseguit repetir en els quatre podis. Quant als pilots de la FMA, Jordi Lestang i Gaud Vall, comentar que s’han mantingut en la zona mitjana baixa de la classificació durant els dos dies de competició, en acord amb el seu nivell actual.

Cal destacar la presència de l’única moto elèctrica de la competició, pilotada per Gael Chatagno, que s’ha situat una altra vegada en el top10 de la categoria, en concret en el vuitè lloc de la prova disputada aquest diumenge (dia 19).

Trial 3. A Andorra els pilots britànics van dominar la categoria

Els joves pilots britànics van marcar el ritme en aquesta categoria. Durant la carrera del dissabte es va mantenir la igualtat fins a l’última zona. La jornada d’aquest diumenge també ha estat emocionant a causa de la lluita que han mantingut els germans Hemingway. Harry ha acabat el recorregut amb 0 punts de penalització.

Una vegada finalitzat el TrialGP d’Andorra, la presidenta de la FMA, Natàlia Gallego, valorava positivament l’esdeveniment: “Malgrat les altes temperatures, un any més, hem pogut gaudir d’un gran cap de setmana de trial a Sant Julià de Lòria, amb els millors pilots del món en competició en magnífiques zones de roques i riu, que sempre fan que el TrialGP d’Andorra sigui una de les proves més exigents i espectaculars del calendari internacional”.

A més afegia que “any rere any continuem aconseguint l’objectiu de millorar el desenvolupament d’aquesta gran prova al nostre país, gràcies a tots els components i voluntaris de la Federació que han demostrat un cop més la seva llarga experiència organitzativa, peça clau perquè aquest Mundial de Trial d’Andorra sigui tot un èxit.”

Altres aspectes que s’ha cuidat al màxim segons Natàlia Gallego han estat: “El respecte mediambiental, temes de prevenció davant l’alt risc d’incendis forestals (els assistents al trial no fumaven i si ho feien, quan se’ls avisava deixaven de fer-ho…). En general estem molt contents de com s’ha desenvolupat el cap de setmana i de la col·laboració de tots els presents en el trial”.

La 24a edició del TrialGP d’Andorra ja és història i els membres de la FMA començaran a pensar en les noces de plata de la seva prova encara que, és de suposar que, prèviament serà inevitable un període de merescut descans per a recuperar energies.

Quant als equips que competeixen al Campionat del Món de Trial 2022, posaran rumb a Neurkirchen (Alemanya) on el segon cap de setmana de juliol (del 8 al 10), tornaran a competir en la que serà la tercera cita de la temporada.