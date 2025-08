Inauguració de l’exposició “Sons”, de l’Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols

Inauguració de la mostra “Sons” a Sant Feliu de Guíxols (MCTA)

Celebració solemne a Sant Feliu de Guíxols amb la inauguració de l’exposició “Sons: analogies musicals a la pintura”, originària del Museu Carmen Thyssen d’Andorra (MCTA), reinventada en clau mediterrània per a l’espai guixolenc. La baronessa Thyssen, Carmen Cervera, acompanyada de la seva filla Carmen, el conservador en cap de la col·lecció Carmen Thyssen, Guillermo Cervera, junt amb l’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas com a amfitrió, van participar d’una vetllada on l’art i la música del compositor local Juli Garreta –del qual enguany se celebra l’any commemoratiu- van unir-se amb sensibilitat i intensitat.

Entre les autoritats hi assistia també el subdelegat del Govern d’Espanya, Pere Parramon, el president de la Diputació de Girona Miquel Noguer, així com el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs. Al torn de parlaments, la comissària de l’exposició, Pilar Giró, va introduir als presents les principals claus per a interpretar l’exposició d’enguany, i per la banda musical el musicòleg i comissari de l’Any Garreta, Joaquim Rabaseda, va introduir els secrets de la música del compositor. Amb aquestes claus narratives, la visita posterior del públic -en jornada de portes obertes- va ser molt més enriquidora.

La tria de peces musicals, l’entorn del monestir del segle X i l’exposició artística va fer que el públic gaudís d’una vetllada solemne: la jove Camerata de Música Catalana, dirigida per Jofre Bardolet, va interpretar tres grans peces de Juli Garreta, ‘Somni gris’, el Quart moviment de les ‘Impressions Simfòniques’ i la sardana ‘Juny’ adaptada a corda, davant la Porta Ferrada del monestir benedictí, amb un auditori a l’aire lliure amb més de 700 persones absolutament entregat.

L’exposició “Sons” segueix la mateixa dinàmica que tenia a Andorra: es lliga la peça pictòrica amb música creada expressament per quatre compositors, i alhora es pot seguir l’audioguia explicativa. Entre les 43 obres -quatre de recent adquisició al fons pictòric- hi ha una pintura de Josep Amat de 1930, que s’exposa per primera vegada al públic, acompanyada d’un vídeo al costat, realitzat per Joaquim Mir, on es veu, precisament, Amat pintant el quadre a la Rambla de Barcelona.

Però, hi ha més sorpreses en aquesta col·lecció, que reuneix peces de Rusiñol, Meifrèn, Tàpies, Urgell i Martí Alsina, entre d’altres. El projecte de Pilar Giró i organitzat per la Fundació Centre d’Art Col·lecció Catalana de Sant Feliu de Guíxols, compta amb la col·laboració del Museu Carmen Thyssen Barcelona, i aposta per una lectura interdisciplinària i immersiva.

L’itinerari es construeix al voltant de conceptes musicals com Composició, Cadència, Polifonia o Acords, que actuen com a eixos interpretatius de les obres seleccionades.

Seguint amb la mateixa línia, el relat expositiu incorpora una secció dedicada a Juli Garreta, amb un diàleg visual amb la seva música a través d’obres de pintors catalans contemporanis. Quan l’art visual esdevé música a “Sons. Analogies musicals a la pintura”, l’experiència del visitant s’amplia, gràcies a un recorregut sonor original, format per peces musicals creades específicament per a l’exposició. Aquesta proposta transforma l’exposició en una experiència immersiva, sinestèsica i plena de matisos, on la música s’inspira directament en les obres exposades.

Quatre compositors —Kic Barroc, Lluís Cartes, Lluís Casahuga i Laura García Olalla— han donat forma a aquest univers sonor en una iniciativa impulsada pel Museu Carmen Thyssen i la Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA). Cada creador ha desenvolupat un llenguatge propi, explorant connexions entre el color i la melodia, la textura i el timbre, la forma i l’estructura musical.

Les peces es poden escoltar en paral·lel a la visita mitjançant un sistema digital accessible per codi QR, i estan pensades com a extensions auditives de la pintura: bandes sonores invisibles que narren, suggereixen i evoquen emocions.





Tres propostes expositives

Els visitants no es troben una exposició quan visiten el Monestir, sino tres. La Fundació Centre d’Art Guíxols desplega un programa expositiu format per tres propostes que conviden a descobrir el patrimoni, la creació contemporània i el diàleg entre disciplines, des d’una mirada arrelada al territori i oberta al món.

Els tres projectes es connecten a través d’un relat comú: l’art com a espai de vivència compartida, sensibilitat i transformació cultural.





Les exposicions són:

SONS. Analogies musicals a la pintura. Col·lecció Carmen Thyssen

Una lectura sinestèsica de la pintura que proposa escoltar els quadres a través del color, la forma i el ritme. Inclou una secció especial dedicada al compositor guixolenc Juli Garreta.

DANSA CROMÀTICA. Alex Pallí, homenatge a Garreta

Instal·lació pictòrica al vestíbul del Monestir. Una entrada sensorial a l’univers de SONS, a càrrec de l’artista local Àlex Pallí.

GESTOS PERSISTENTS. De l’arqueologia al present artístic de Sant Feliu de Guíxols

Un diàleg entre peces arqueològiques i obres contemporànies de Ricardo Campos i Rosa Rosell (Kypsela), Areté d’Empordà, Ana Gutiérrez, Esperança Feixas, Pepa Poch i Quimeta Serra que reivindica la continuïtat de la creació al llarg del temps.





Aquest conjunt expositiu reafirma el compromís de la Fundació amb la difusió de l’art i la cultura, amb especial atenció a la comunitat educativa, els públics diversos i els vincles amb el paisatge, la història i la identitat local. També referma les sinergies entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i els centres Carmen Thyssen per a portar a la ciutat la millor programació artística de tota la Costa Brava de la temporada d’estiu. Una col·laboració que ha d’acabar cristal·litzant amb un Museu Carmen Thyssen a la ciutat en els pròxims anys i que permet a Sant Feliu accedir a una col·lecció de primer nivell.





Fitxa tècnica

Títol de l’exposició:

SONS. Analogies musicals amb la Col·lecció Carmen Thyssen

Espai Carmen Thyssen

Monestir de Sant Feliu de Guíxols

Pl. del Monestir, s/n

Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà)

Dates

Del 28 de juliol al 12 d’octubre de 2025

Comissariat

Pilar Giró

Producció

Museu Carmen Thyssen Andorra

Espai Carmen Thyssen – Fundació Centre d’Art Col·lecció Catalana

Suport

Fundació Centre d’Art Col·lecció Catalana de Sant Feliu de Guíxols

Museu Carmen Thyssen Barcelona, per cortesia de la Fundació Arte y Legado Barcelona

Stoneweg Places & Experiences (Plataforma Global de Difusió de l’Art)