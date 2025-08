David Pérez presenta un recurs al Comú d’Escaldes (comunicat)

David Pérez. Foto: AndorraDifusió

“Aquest migdia he presentat al registre d’entrada del Comú d’Escaldes-Engordany un escrit d’oposició a l’Acord de la Junta de Govern del dia 23 de juliol del 2025 que em va comunicar la Secretària General del Comú aquell mateix dia.

En els darrers vuit dies s’han succeït declaracions dels cònsols de la parròquia que han estat posant temeràriament i reiterada en qüestió la meva honorabilitat personal i la meva rectitud política.

Durant aquests dies no he pogut atendre les peticions dels mitjans de comunicació perquè considerava que m’havia de concentrar en preparar les al·legacions de l’oposició argumentada que he presentat avui.

Amb la finalitat que es pugui copsar no solament el caràcter inconstitucional de l’Acord al qual m’oposo sinó també la flagrant desviació de poder i la clara arbitrarietat que configuren l’actuació de la majoria comunal adjunto aquí l’escrit (Pérez es refereix a les al·legacions presentades).

Considero, i així queda argumentat i fonamentat en l’escrit que s’adjunta (les al·legacions), que l’acte de suspendre provisionalment un conseller del Comú de la seva condició de membre de la Junta de Govern no té cap empara, ni reglamentària, ni legal, i esdevé una actuació inconstitucional.

Estic convençut que la meva condició de treballador assalariat d’una empresa titular d’una concessió no és incompatible amb l’exercici del meu mandat de Conseller comunal i que, tot plegat, com també argumento en l’escrit adjunt, és el resultat d’una voluntat, públicament expressada per la cònsol major, d’apartar-me de la política comunal perquè no soc un elegit disciplinadament obedient als seus designis autoritaris”.





David PEREZ CASAS

Conseller del Comú d’Escaldes-Engordany