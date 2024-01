Impulsen una campanya per a deixar de beure, almenys al gener

Ampolles d’alcohol (freepik)

Projecte Vida impulsa una campanya, “Gener Sec”, que consisteix a deixar de beure després d’un període d’excessos com el Nadal. No és per a sempre, però sí almenys al gener. Això no és una idea de Projecte Vida, la iniciativa va començar en 2014 al Regne Unit amb el Dry January (gener sec), com un projecte de salut pública, una campanya promoguda per l’organització britànica Alcohol Change UK, en la qual els participants renuncien a l’alcohol durant el mes.

En l’actualitat, molts països s’han sumat a aquesta pràctica, però el Regne Unit ha constatat que més del 50% dels participants en aquesta iniciativa superen la prova amb èxit.





Algunes dades sobre l’alcohol

S’ha de recordar que l’alcohol, segons els estudis de l’OMS, mata a 3 milions de persones anualment de manera directa, a part del nombre de morts de manera indirecta a causa de les seves conseqüències. De totes les morts atribuïbles a l’alcohol, el 28% es deu a lesions, com les causades per accidents de trànsit, per autolesions com el suïcidi, o per violència interpersonal.

Les poques dades que existeixen al Principat són molt preocupants, segons apunten els impulsors de la campanya. Salut Mental ha detectat més casos atesos de drogues i alcoholisme en edats més primerenques. Per exemple, nens que comencen el consum entre els 13 i 14 anys, “tal com ha explicat Carlos Mur”. “Cap quantitat d’alcohol, encara que sigui moderada, és saludable”, assenyalen des de Projecte Vida.





Però, abans de començar el repte Gener Sec, cal tenir algunes coses en compte que són molt importants:

Deixar de beure de sobte pot ser molt perillós per a una persona amb addicció a l’alcohol. En bevedors intensos, és a dir, que tenen un consum d’alcohol crònic i el prenen en grans quantitats la síndrome d’abstinència a l’alcohol és potencialment mortal i és que passats de 2 a 10 dies apareix el perillós delirium tremens. Cal estar molt atents als següents símptomes: convulsions, tremolors, transpiració, al·lucinacions, depressió, ansietat o dificultat per a dormir, si això ocorre les recomanacions de Projecte Vida és consultar a un metge immediatament.

Un altre problema pot ser l’efecte rebot, al febrer, on hi ha els qui després de, no beure alcohol durant 31 dies, en el següent mes tornen als nivells previs a l’abstinència, i fins i tot alguns el superen. Per això, els experts aconsellen ser conscients dels problemes que implica el consum d’alcohol i plantejar què fer després de finalitzar gener, “perquè al febrer no s’acabi bevent fins a l’aigua de les flors”.

Així, des d’Alcohol Change recomanen aprendre a dir ‘no’ durant el Gener Sec, però també després de finalitzar-lo si realment no es vol beure, sent conscient de per què es fa aquest repte i amb quina finalitat per a no perdre el focus de l’objectiu.

Davant qualsevol dubte s’ha de consultar a un professional de la salut. Des de Projecte Vida “volem impulsar aquesta idea que és pionera al Principat d’Andorra, durant el mes de gener, des del dia 1 fins al 31”. Projecte Vida llançarà, via Instagram, una guia per a ajudar i donar suport a les persones per a aconseguir no beure alcohol durant aquest mes.

Aquesta guia es publicarà en forma de posts que pretenen oferir i divulgar, de manera educativa, unes eines pràctiques per a facilitar l’abandonament del consum d’alcohol i donar-hi suport. També disposa d’un telèfon per a comunicar-se davant qualsevol dubte 800707 i el seu correu electrònic és projectevidaandorra@gmail.com. Cal recordar que existeixen grups d’ajuda mútua (G.A.M.) per a persones amb trastorns addictius, els dimecres a les 19 hores i per a familiars els dilluns també a les 19 hores. “Hi ha absoluta discreció i es disposa de l’ajuda d’un terapeuta expert en trastorns addictius”.





Segons els impulsors de la campanya, aquests són els beneficis de deixar de beure durant 31 dies:

1. Millorarà la salut física. L’alcohol té un efecte negatiu en tots els òrgans.

2. Millorarà la salut Mental: L’alcohol és un depressor i pot augmentar els símptomes dels trastorns d’ansietat i depressió.

3.- Millorarà l’estat físic : Millorarà també l’aspecte de la pell. Es perd pes i es digereixen millor els aliments. L’olor corporal canviarà.

4. Millorarà la sexualitat: Tant en homes com en dones la ingesta d’alcohol redueix la libido i, per tant, l’activitat sexual. Moltes persones utilitzen la beguda per a desinhibir-se o no tenir vergonya en el sexe, no obstant això, aquest hàbit té conseqüències negatives per als aparells reproductors. En el cas masculí, per exemple, es coneixen casos de disfunció erèctil i producció d’esperma feble i en el femení, alteració en les hormones.

5. Millorarà l’economia: S’estalvien diners. Beure alcohol pot ser car, especialment si es compren begudes en un bar o club. Quan es deixi l’alcohol, es tindran més diners per a estalviar o gastar en altres coses.

6. L’alcohol crea addicció. Un altre dels aspectes positius de deixar de beure durant un mes és el d’adonar-se que pot ser que es tingui un problema amb la beguda. Ansietat o canvis bruscos d’humor són alguns dels símptomes que indiquen que alguna cosa no va bé i que caldria posar-se en contacte amb un professional. Es podrà reconèixer si hi ha una addicció.

Des de Projecte Vida volen convidar la societat a unir-se a aquest repte i donar suport a la causa. Els impulsors asseguren “un programa dia a dia dinàmic i visual perquè el puguis aconseguir, segueix-nos en el nostre Instagram”.

Si es necessités més ajuda o es vol indagar sobre el tema, existeixen llibres com “Cuánto bebes?”, de David Nutt; Vinagre, de Joge Matias; Afortunada, de Laura Mckowen; Recuperado, de Russell Brand; i Jodida Adicción, de Nicole T. Labor. Són llibres que es poden trobar en totes les biblioteques del país o es poden comprar en les llibreries La Trenca, La Llibreria o a Projecte Vida, que també tenen a la venda, i Alcohol Change UK, té una aplicació en anglès per a ajudar a suportar el Gener Sec.