Implant capil·lar: avantatges i inconvenients

L’empelt capil·lar bàsicament consisteix a trasplantar cabells del pacient des d’una zona poblada a una altra que està afectada per la calvície. En ser el donant i el receptor la mateixa persona, s’assegura que l’adaptació dels nous fol·licles és major i per tant existeix una major probabilitat d’èxit de l’implant. Encara que depèn de cada persona, els resultats definitius s’aconsegueixen al cap d’un any, si bé, en pocs mesos comencen a veure’s millores significatives.

L’operació és de tipus ambulatori, per la qual cosa no requereix hospitalització i tampoc és massa dolorosa perquè a penes es realitzen petits talls que cicatritzen ràpidament.

No obstant això, i malgrat ser majors els avantatges que els inconvenients que comporta, sí que cal tenir en compte abans de decidir-se a realitzar un implant que no tothom és apte per a realitzar-s’ho. Per a comença, cal tenir en compte que el moment idoni per a executar-lo és quan ja ha finalitzat el procés de caiguda del cabell, per la qual cosa no resulta efectiu en persones joves. També s’ha de saber que resultarà més vistós i efectiu en cabells foscos que en clars, i en arrissats millor que sobre cabells llisos i fins.

I un altre factor molt determinant és el sexe, sent menys efectiu en dones per un tema biològic. A les dones els cau el cabell de forma generalitzada i no en zones concretes (com és el cas dels homes) i a més tenen menys fol·licles pilosos per a poder implantar, per la qual cosa s’ha de ser molt realista amb el resultat que es pot obtenir.

Quant a l’operació, és recomanable assistir a un centre especialitzat i fugir de clíniques que no siguin fiables, perquè és un tractament que s’ha de fer correctament, tant en la seva execució (cal distribuir molt bé els cabells seguint criteris estètics), com en la higiene utilitzada. I no només perquè visualment el resultat no ens agradi, sinó (sobretot),pels possibles riscos de cicatrització, infeccions i altres problemes postoperatoris que puguin anar sorgint.