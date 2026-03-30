El VPC Andorra masculí frega la gesta davant el líder, el Getxo, en un final agònic i el femení cau a les semifinals davant el Corne/Cruc

El femení ho va intentar, però es va veure superat pel rival (VPC Andorra)
El femení ho va intentar, però es va veure superat pel rival (VPC Andorra)

El VPC Andorra va perdre davant el líder de la Divisió d’Honor B, el Getxo, per un ajustat 22-24 en un partit on els andorrans van dominar la primera part i van mostrat un caràcter admirable. Malgrat els assajos d’Aguiar i González, un assaig basc al minut 77 va impedir la victòria local a l’Estadi Nacional. Per la seva banda, l’equip Sub-18 va tancar el cap de setmana amb una victòria brillant per 35-6 contra el CN Poble Nou, a Ordino.

De la seva banda, l’equip femení del VPC Andorra va caure eliminat a les semifinals de la Divisió d’Honor Catalana davant el Corne/Cruc (28-6). En un partit marcat pel desgast físic i la falta de rotacions a la banqueta, les andorranes van plantar cara fins al darrer quart d’hora gràcies a la punteria de Xenia Torres Soler. Malgrat la derrota al camp Pilar Pons, l’equip tanca una gran temporada competint amb coratge i caràcter davant un rival superior en efectius.

