El VPC Andorra masculí frega la gesta davant el líder, el Getxo, en un final agònic i el femení cau a les semifinals davant el Corne/Cruc

El VPC Andorra va perdre davant el líder de la Divisió d’Honor B, el Getxo, per un ajustat 22-24 en un partit on els andorrans van dominar la primera part i van mostrat un caràcter admirable. Malgrat els assajos d’Aguiar i González, un assaig basc al minut 77 va impedir la victòria local a l’Estadi Nacional. Per la seva banda, l’equip Sub-18 va tancar el cap de setmana amb una victòria brillant per 35-6 contra el CN Poble Nou, a Ordino.
De la seva banda, l’equip femení del VPC Andorra va caure eliminat a les semifinals de la Divisió d’Honor Catalana davant el Corne/Cruc (28-6). En un partit marcat pel desgast físic i la falta de rotacions a la banqueta, les andorranes van plantar cara fins al darrer quart d’hora gràcies a la punteria de Xenia Torres Soler. Malgrat la derrota al camp Pilar Pons, l’equip tanca una gran temporada competint amb coratge i caràcter davant un rival superior en efectius.