Horòscop del 30 de desembre al 5 de gener

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

No ets dels que s’identifiquen emocionalment, superes qualsevol desencantament, però les formes d’algú que aprecies et doldran. Treball: la teva manera de fer les coses no agrada a tots i pot generar tensions, però estaràs a l’altura.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

És el moment de dedicar-li temps a les teves relacions personals, organitzar un sopar, una trobada especial. Treball: evita els enfrontaments, no és que et falti raó, és que les coses no estan per a discutir, tot es posarà al seu lloc.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Hi ha experiències que no entens, analitza què està passant amb els teus sentiments. Cal estar per la labor. Treball: estàs disponible per a tots, resols problemes, però ets tu qui necessita ajuda, demana-la i la tindràs.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Tindràs un sol objectiu; fer el que et ve de gust i rebutjar qualsevol imposició. Tot anirà bé si no perds el nord. Treball: espera millors oportunitats i no perdis les esperances, sortirà. Res de lamentacions.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Hauràs de cedir davant una raó major. No sempre pots sortir-te amb la teva. Accepta-ho amb un somriure. Treball: hauràs d’intervenir en un conflicte entre dues persones per falta de diàleg, aprendràs molt.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Posa-li un extra de calidesa i tendresa a les paraules, als gestos, és el que necessita ara la teva relació. Treball: els problemes es multipliquen, però tu no t’immutes, superes els contratemps amb la teva seguretat en tu mateixa.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Hauràs de passar de certes actituds per a no deixar-te influenciar pel mal humor que regna en l’ambient. Treball: període d’intensa activitat laboral, has d’estar disposada a complir amb tots els compromisos.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Atendre un compromís laboral et suposa variar els plans de la teva parella. Valora què és el més important. Treball: un assumpte que afecta la teva feina, la teva economia i la teva família et produeix estrès. No pressionis i medita.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Per a conquistar el cor d’algú solament has de ser tu mateixa, creu en tu i s’enamoraran. Treball: estàs carregant amb massa assumptes, que no et reporten benefici i no et donen respir. Has d’organitzar-te millor.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Et toca resoldre un dilema que t’incomoda. És una qüestió d’afectes, aclareix-ho i et sentiràs alleujada i més feliç. Treball: deixa les tasques que no et corresponen i dedica’t a les teves, que es comencen a acumular.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

És un moment per a enamorar-te i treure el costat més romàntic i sensual. Sent i gaudeix. Treball: et mostraràs molt generosa amb una persona en dificultats, dona-li suport i et sentiràs satisfeta per ella.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

L’amor no admet dubtes, sinó no és amor. La teva inseguretat crea intranquil·litat. Viu, sent i sigues feliç, sense qüestionar-te. Treball: has d’estar de bon humor perquè la teva feina doni els seus fruits. Algú s’ocuparà d’això.