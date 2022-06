Horòscop del 27 de juny al 3 de juliol

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Podríem dir que són bons dies per anar a lligar, sempre i quan no tingueu cap compromís fix, és clar. Heu de ser sempre fidels, això com a mínim. De totes maneres, tindreu l’instint de seducció molt enfilat i això pot provocar que en alguns moments us poseu amb un pla diferent al de sempre. Per altra banda, és probable que al llarg d’aquests dies tingueu alguna enganxada amb algú que us molesta.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Tindreu uns dies molt artístics, aprofiteu per decorar el que més us convingui ja que segur que us quedarà més bé del que us penseu. A part d’això es planteja algun embolic en tema de diners seria bo que miréssiu de tenir els imprevistos una mica coberts i, sobretot, aneu en compte amb el joc, perquè tindreu tendències a sentir-vos atrets pels reptes i si són amb diners pel mig millor, cosa que pot ser un problema.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

La veritat és que vosaltres ho teniu una mica fumut si actualment esteu amb parella ja que els aspectes astrològics que us afecten al llarg d’aquests dies us encaren cap a moments més aviat crispats i amb força tibantor. Poseu molta calma a l’assumpte i no us deixeu influir del tot pels astres. De totes maneres, heu de comptar que no tot anirà malament ja que tindreu molt bon contacte amb la mare.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Tindreu el sol al vostre favor i la veritat és que s’ha d’aprofitar, sobretot, perquè en el camp de la comunicació estareu molt oberts i us serà fàcil entendre la manera de pensar dels vostres amics i coneguts. Per altra banda, estareu com molt ambientats en l’aspecte que voldreu agradar a la gent i mirareu de quedar més bé que de costum, no heu de patir perquè ja teniu un encant especial.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Heu d’estar molt pendents en el camp de la feina ja que teniu Mart una mica mal configurat tocant de ple el vostre estat d’ànim en aquest tema i la veritat és que estareu massa irritables en alguns moments i això pot crear un perill imminent amb conseqüències no massa bones per a vosaltres. Haureu de controlar la ira i respirar a fons tres vegades abans de deixar anar tot el pes de l’enrabiada.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Podríem dir que el vostre esperit generós està de bon humor, us serà fàcil donar fins i tot a qui no coneixeu, però la veritat és que això no és massa bon pla perquè després us sentireu malament i com si sempre confiéssiu massa amb tothom, que en certa forma ja es així però a cap ens agrada adonar-nos de les nostres debilitats. Si em voleu creure no us hi capfiqueu i feu el que creieu convenient.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Són bons dies per aconseguir que els altres us donin diners sense haver-los de demanar, mireu de no abusar perquè sinó el tret us pot sortir per la culata i després malament anirem. De totes maneres estareu com una mica variables d’ànims i tant estareu alegres com tristos, és qüestió de fer coses que us diverteixin i us trenquin la monotonia com més sovint millor. Amb la parella molt bé.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Tot us farà patir i és que teniu la sensibilitat molt exaltada, agafeu-vos les coses amb més tranquil·litat i ho passareu més bé. Per altra banda, us seria força bo que concentréssiu les vostres energies en el camp del amics, us necessiten però amb ànims i vitalitat. Per cert si us sentiu cansats no en feu massa cas, ja us passarà ràpid, però si teniu l’oportunitat mireu de descansar una mica.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Teniu algun moment difícil que heu de passar com pugueu, potser no serà fàcil però poc a poc anireu fent fins a tenir les coses controlades, sobretot, les emocions. En el camp de la feina, heu de posar-hi una mica de ganes que últimament passeu massa de tot i això no va bé si voleu conservar la feina i estar-hi bé. Mireu de fer una mica d’exercici perquè si no en feu el vostre cos es queixarà una mica.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

A vosaltres no hi haurà qui us faci callar, necessitareu que us escoltin i en certa forma ser el centre d’atenció, com que és una cosa que no soleu fer massa sovint ja us anirà be. De totes maneres heu de procurar anar més en compte amb el tema econòmic que es preveu una caiguda força considerable. I us aconsello que quan aneu pel carrer mireu on trepitgeu, us podeu entrebancar.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Podeu tenir bon contacte amb els germans, si en teniu, és clar. Però potser el més important és que necessiteu fer alguna sortida, ni que sigui curta, amb la vostra parella, seria bo poder gaudir de la vostra intimitat i poder parlar d’una manera més dolça i intensa entre tots dos. Ara és el millor moment per arreglar les coses i per sentir-vos més recolzats l’un amb l’altre. Estareu molt romàntics.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Aquests dies les coses poden ser una mica dures de pair, pel fet que no estareu massa preparats per a la sorpresa que us ve a sobre, sabent això us demanaria que miréssiu d’estar alerta i no agafar-vos les coses amb massa il·lusió, sempre val més estar content quan ja estigui tot lligat i ben assegurat. De totes maneres, tampoc cal ser massa negatiu potser la sorpresa és un regal més endavant.