Horòscop del 23 de febrer a l’1 de març

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
La vostra sensibilitat us portarà a estar molt comunicatius amb tothom, us serà fàcil donar tranquil·litat a la gent del vostre entorn i sense fer res especial confiaran molt en vosaltres, mireu de comportar-vos respectuosament. En el camp de la parella sembla que les coses van força bé i que senzillament us fan cas i us demostren estimació, que sempre agrada, aprofiteu-ho al màxim.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
És complicat mantenir una conversa amb els germans, ja que no hi haurà manera de que captin el que els hi voleu explicar, si em voleu creure no cal que us hi feu mala sang, ja podreu parlar una altra estona de coses sèries, és millor que sortiu a voltar amb els amics i us distraieu fent coses de lleure. Per altra banda, heu de mirar d’estar més pendents dels vostres temes legals, us poden donar maldecaps.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Teniu molta necessitat d’estar amb amics i també de parlar amb la parella, si en teniu, és clar, però la comunicació serà un punt molt fort aquests dies, fins i tot, pot ser que parleu de coses que sempre us heu guardat, ja bé sigui per vergonya o perquè no els hi donàveu importància. De totes maneres donarà molt bon resultat i us sentireu molt satisfets de vosaltres mateixos aquests dies i això és el més important.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Estareu molt responsables i això us farà adonar-vos que necessiteu molta seguretat, no és pas dolent, però heu de mirar de no demanar massa que després ho passareu malament i tampoc cal. També us diré que en el tema de diners sembla que les coses pinten molt bé i que sense fer massa esforç aconseguireu que arribin diners extres per a fer aquelles coses que us agraden sense haver de patir.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Estareu genials i tothom es girarà quan passeu i és que sense gaire esforç lluireu tots els vostres encants. Heu d’aprofitar aquesta situació i buscar la manera d’irradiar els vostres encants a la gent del vostre entorn, si hi afegiu un bon somriure serà més maco encara. Per altra banda, anireu molt bé en el camp dels diners, cosa que ja us feia falta, cal que en guardeu algun per a prevenir alguna despesa extra.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Teniu molts números per a discutir de qualsevol cosa amb la parella, si en teniu, és clar, i si no, tot això que us estalviareu. Heu de mirar de no deixar que la conversa es compliqui i ja està. En el camp dels diners us podeu trobar que us demanin consell i us facin prendre part en situacions una mica delicades, mireu de ser prudents i no digueu les coses a la lleugera, confien molt en vosaltres i cal serietat.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Us poden fer enfadar molt ràpidament i dependrà de vosaltres que la cosa vagi a més o es freni, si em voleu creure és millor frenar el que es va esvalotant perquè les conseqüències no us agradaran. Hi haurà algú del vostre entorn que us pot donar algun espant, és millor que aneu preparats i no deixeu que les coses us sorprenguin, la calma us pot ajudar molt més que els nervis, ho heu de tenir clar.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Hi haurà moltes ganes d’estar a casa i de fer coses de bricolatge, són dies de creativitat els voleu dedicar al vostra benestar, que és perfecte. Per altra banda, us aconsello que parleu una mica amb el pare, si podeu. Us donarà bons consells i us farà sentir molt més segurs de vosaltres mateixos, que ja us fa falta. Encara que feu bricolatge, mireu de sortir una mica que també us convé esbargir-vos una mica.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Ho teniu una mica malament en el camp dels diners, heu de mirar de controlar per on passen, que tenen moltes ganes de desaparèixer i després la cosa es complica. També us haig de dir que tindreu uns dies molt somiadors i en els que estar distret serà una sensació massa normal, cosa no massa bona si esteu treballant, us poden cridar l’atenció. A veure si esteu una mica més desperts i al cas del que feu.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Sereu una mica massa directes a l’hora de dir les coses i això pot fer enfadar a algú, penseu el que deixeu anar i tot anirà millor. Per altra banda, anireu molt més segurs en el camp de la feina i això us pot ser fantàstic, no deixeu passar les oportunitats que sortiran i valoreu si necessiteu aguantar segons què. No cal que ho deixeu tot, però sí cal que poseu calma en alguns aspectes de la vostra vida.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
La vostra part poètica i romàntica estarà molt exaltada, cosa que és d’agrair ja que els que us envolten podran gaudir d’una faceta vostra que no acabaven de conèixer gaire i que agradarà molt. També cal que tingueu en compte que ho teniu molt bé en tema de salut, cosa que farà que estigueu en ple rendiment en tot, encara que en el camp de la feina les coses us vagin força bé. No us deixeu perdre res.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Estareu molt esvalotats i sembla que tot se us gira d’una manera que no us esperareu, però heu d’estar preparats per a tot i no voler que la gent s’esvaloti com vosaltres, ja que no ho faran i això us pot posar més nerviosos encara. És molt important que deixeu fer als altres sense posar-vos-hi pel mig, us en sortireu millor i segur que us estalviareu moltes enganxades per coses sense sentit. Ànims.