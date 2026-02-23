No recordo ara mateix si us he parlat alguna vegada del retir espiritual. Narayana.es és el centre que el prepara. En fa, un parell a l’any. Recordo que vaig anar-hi sense saber al que anava la primera vegada que em vaig decidir a fer-ho. El primer cop vaig arribar una mica a l’expectativa. Us puc assegurar que certament va ser i continua sent, una experiència genial. No és només l’experiència, el bon rotllo de la gent i l’energia positiva que allí s’estén i et contagia per complet. El meu estat de salut actual ja sabeu que és delicat. Sempre que hi ha un retir en Marc me’l comunica -jo mai estic bé per a anar-, però després de parlar amb ell uns minuts -sempre recordo que mai hi he volgut anar- però sempre hi he anat i sempre he sortit molt millor del retir que com vaig arribar.
Us asseguro que aquest tipus de desconnexions no sols són bones, són necessàries. Desconnectar-te del telèfon per uns dies i de tot en general. Reflexionar sobre diversos temes, i deixar que a poc a poc entri dins teu aquesta energia positiva que flueix entre els que som allí és una cosa meravellosa. Val a dir que fan una selecció de persones i no hi pot anar qualsevol. No es tracta només de voler anar, es tracta que al final són un nombre limitat de persones i, a més, que aquest benestar es pugui fer créixer entre tots. Aconsellable cent per cent aquest tipus de retirs per a tornar a connectar amb un mateix.
