Retir espiritual

In: Creixement Personal, Opinió
Juan Juncosa
Juan Juncosa

No recordo ara mateix si us he parlat alguna vegada del retir espiritual. Narayana.es és el centre que el prepara. En fa, un parell a l’any. Recordo que vaig anar-hi sense saber al que anava la primera vegada que em vaig decidir a fer-ho. El primer cop vaig arribar una mica a l’expectativa. Us puc assegurar que certament va ser i continua sent, una experiència genial. No és només l’experiència, el bon rotllo de la gent i l’energia positiva que allí s’estén i et contagia per complet. El meu estat de salut actual ja sabeu que és delicat. Sempre que hi ha un retir en Marc me’l comunica -jo mai estic bé per a anar-, però després de parlar amb ell uns minuts -sempre recordo que mai hi he volgut anar- però sempre hi he anat i sempre he sortit molt millor del retir que com vaig arribar.

Us asseguro que aquest tipus de desconnexions no sols són bones, són necessàries. Desconnectar-te del telèfon per uns dies i de tot en general. Reflexionar sobre diversos temes, i deixar que a poc a poc entri dins teu aquesta energia positiva que flueix entre els que som allí és una cosa meravellosa. Val a dir que fan una selecció de persones i no hi pot anar qualsevol. No es tracta només de voler anar, es tracta que al final són un nombre limitat de persones i, a més, que aquest benestar es pugui fer créixer entre tots. Aconsellable cent per cent aquest tipus de retirs per a tornar a connectar amb un mateix.



