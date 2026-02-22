L’FC Andorra fa un pas més cap a la permanència (2-1)

Victòria balsàmica (2-1) i molt important, pensant en la salvació a la segona divisió, de l’FC Andorra, davant d’un Saragossa que s’enfonsa a la última posició de la lliga amb 24 punts, mentre que els del Principat ja se situen 3 punts per sobre de la zona de descens amb 32 punts. El partit ha començat de la millor manera per als tricolors, amb un gol de Josep Cerdà, al minut 8 de la primera part. I l’encontre encara s’ha posat més de cara per als andorrans amb el segon gol del mallorquí, Josep Cerdà, amb una rematada de cap en una jugada d’estratègia, instal·lant el 2-0. Amb aquest resultat s’ha arribat al descans.
Només començar la segona meitat, el Saragossa s’ha quedat amb 10 jugadors per la expulsió de Pablo Insúa que ha vist la segona targeta groga al minut 51. Tot just un minut després el Saragossa ha retallat diferències amb el gol de Dani Gómez. Al 58 Lautaro ha estat a punt de fer el tercer, però la seva rematada l’ha aturat el porter Esteban Andrada. Els aragonesos han intentat buscar l’empat amb un home menys, però els andorrans han sabut defensar-se i fer que els manyos no gaudissin de cap altra clara oportunitat de gol, per a acabar emportant-se aquest important partit, a Encamp, que els situa fora de la zona de descens.
El proper partit de l’FC Andorra serà el dilluns, 2 de març, a les 20:30 hores, a l’estadi El Nuevo Arcángel contra el Córdoba, equip en el qual juga el porter andorrà Íker Álvarez de Eulate.