Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Tot i que els amics us poden jugar alguna mala passada, a vosaltres no us importarà, la indiferència en la història farà que us quedeu igual i no li doneu més importància de la que té en realitat. Per altra banda, el tema de les finances us portarà més de corcoll, haureu de fer alguns canvis en el vostre àmbit econòmic i això us atabalarà una mica, estigueu tranquils que tot sortirà d’allò més bé.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
Estareu bastant tranquils i amb ganes de fer moltes coses, però, poc a poc, la veritat és que ja us va bé una mica de calma perquè de vegades us aneu esvarant tot sols i acabeu fent les coses malament per les presses. Hi ha força probabilitats de que conegueu a gent nova, amb moltes tendències a ser dones que us recordin o us animin a fer coses bones per a vosaltres, estaria bé que féssiu cas.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
En el camp de la parella les coses semblen que estan una mica complicades, hi haureu de posar molt de la vostra part ja que, si no és així, és molt probable que acabeu tenint algun ensurt o mal rotllo amb la persona que us estimeu. Intenteu anar amb calma i reflexionar el que voleu dir abans de tirar pel dret. També podeu mirar de viatjar una mica que us pot anar prou bé i trencareu amb les històries.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Encara que tothom us porti la contraria heu de mirar de seguir pel camí que sentiu que us va bé, perquè el més important de tot és que us sentiu segurs i decidits en la vostra direcció, les experiències de la vida són molt importants a l’hora de seguir endavant i, si ens equivoquem, de ben segur que encara haurem aprés més coses que si tot ens va bé. Sigueu decidits i no tingueu por a fer coses.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Voleu arribar molt lluny i esteu decidits a trencar esquemes per a aconseguir el que teniu en ment i ja està bé, però heu d’anar amb compte que segons aneu avançant podeu acabar embolicant a algú del vostre entorn que no sap ni d’on li baixen les històries. Feu la vostra, però heu de tenir clar que s’han de valorar les conseqüències que això comporta i de quina manera pot afectar a la vida dels demés.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Hi ha una gran necessitat de romandre a casa i estar ben tranquils, tot i que sembla que això de la tranquil·litat no hi ha manera de que sigui possible, i és que per part dels vostres amics i també de la parella, si en teniu, és clar, no paren de fer-vos la vida impossible, en qüestió de no deixar-vos tranquils, no pas de fer-vos cap mal, però molestaran amb preguntes, demanant coses i qualsevol punyeta.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Estaria bé que us escapéssiu una mica de la rutina i anéssiu a buscar aventures a llocs on no hagueu estat. Necessiteu trencar amb el que esteu fent últimament i sortir, esteu acumulant massa tensió i si no us relaxeu acabareu traient foc pels queixals, cosa que sempre acaba malament. Si em voleu creure, penseu en la distracció i les coses que feu per a passar-vos-ho bé i llavors feu-les, segur que estareu millor.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Aneu amb compte en el camp de la feina, que les coses sembla que estan una mica tenses i no cal ficar-hi cullerada per a acabar-ho d’embolicar. Si pot ser, intenteu no donar la vostra opinió en aquest aspecte i deixeu que els demés treguin les conclusions que els sembli. De fet és millor callar i deixar que facin, si no ho feu així el més probable és que us acabin donant les culpes de tot sense tenir-les.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Tindreu força sort en tot, i això és important, sobretot si teniu pendent fer alguna cosa delicada o difícil. Mireu de portar-la a terme aprofitant aquests dies, així us assegureu una mica la partida i podreu anar més tranquils. També estaria bé que us apuntéssiu les idees que us vagin sortint del cap, n’hi haurà alguna que realment valdrà la pena i us pot portar molts beneficis econòmics o espirituals.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Estareu una mica de rebot amb tothom i això no és massa bo que diguem, estaria bé que miréssiu de respirar a fons i deixar que diguin el que vulguin sense fer massa cas del que diuen, perquè si us poseu a analitzar-ho tot podeu acabar enfadat amb tots i no cal. Penseu que esteu més sensibles del normal i això us fa valorar les coses d’una manera massa estricte, és millor passar una mica.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Sereu a la parra moltes estones i és que el vostre cap no pararà de pensar en coses originals i divertides, cosa que ja va bé, però que si no controleu una mica us pot fer estar massa distrets i acabar fent alguna cosa malament. El que més m’agrada del que us pot passar és que per moltes coses serioses i negatives que us arribin vosaltres les sabreu transformar en coses positives i alegres.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
No tindreu massa ganes de canvis ni de que us atabalin amb coses que estan fora del vostre punt de mira, però heu de prendre paciència ja que, encara que no ho vulgueu, serà el que us anireu trobant i és important que ho tingueu present i us relaxeu una mica en aquest aspecte. Si no ho feu així podeu acabar amb els nervis a flor de pell o escridassant a qui no en té la culpa, o sigui que calma i tranquil·litat.