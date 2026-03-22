Motorista ferit de consideració en un accident prop de la rotonda de Prat Salit

El conductor d’una motocicleta amb matrícula andorrana, un jove de 20 anys, ha hagut de ser traslladat a l’hospital després de tenir un accident de circulació, aquest diumenge, a la tarda, a la carretera general número 1 (CG-1), abans d’arribar a la rotonda de Prat Salit, a la parròquia d’Andorra la Vella.
El motorista circulava en sentit descendent quan ha envaït el carril central, que estava habilitat en sentit pujada, per a fer un avançament i ha xocat frontalment contra un turisme amb matrícula també andorrana que circulava en sentit ascendent.
L’accident ha obligat a tallar la CG-1 mentre intervenien els serveis d’emergències.