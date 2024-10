Horòscop del 21 al 27 d’octubre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Les coses us poden anar força bé en temes de feina sempre que tracteu amb persones joves, si teniu que tractar amb persones d’una certa edat haureu d’anar una mica en compta, bàsicament en el vostre llenguatge, potser direu alguna cosa massa a la lleugera i no captaran el punt d’ironia agafant-s’ho una mica com si fos una ofensa, per tant vigileu una mica com dieu les coses a la feina o als estudis.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Us sentireu plens d’energies i amb moltes ganes de fer coses noves i ben divertides, això està molt bé i és bo que irradieu el que sentiu per a encomanar als demés a també posar-se les piles i anar a tot drap per a canviar coses i de bon rotllo. En el camp de la feina i els estudis, les coses poden ser molt bones en cosa de seguretat i d’idees clares, no està de més que demaneu consell si ho creieu oportú.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

La vostra inspiració serà el motor de totes les coses que fareu i serà també el vostre puntal, seria important que al llarg d’aquests dies us anotéssiu tot allò que se us acudeix perquè poden ser molt bones idees que fareu servir en algun altre moment. També tindreu molta necessitat d’estar lligats amb la família, cosa que us farà sentir estranys perquè soleu anar força al vostre rotllo, però cap problema, serà bo.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Estareu molt bé, animats, contents, decidits i amb visió de futur, cosa que està molt bé, però heu de mantenir aquesta fermesa perquè la tendència és que això duri massa poc, per tant heu de ser forts i posar força en les coses bones que us venen al cap, podeu aconseguir que el bon rotllo us duri molt més i això us farà canviar de cara per a bé. Heu de mirar d’estar una mica més pendents de la mare, li agradarà.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Tot i que les coses es poden torçar en un moment vosaltres estareu a punt per a trobar bones sortides a tot i sabreu encaixar els canvis sense problemes, fins i tot us anirà molt bé que les coses us obliguin a fer camins diferents. En tema estudis haureu d’esforçar-vos més perquè estareu un pèl massa tranquils i això no és massa bo per a aprendre, hi heu de posar més interès a les coses perquè us quedin més gravades.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Estareu una mica irritables i això us pot fer estar una mica malament, és important que us ho agafeu tot amb una mica de calma i si veieu que us poseu nerviosos respireu fons i torneu a començar, les coses de vegades s’han de fer dos cops perquè surtin bé i no cal enfonsar-se per això. També heu de comptar en què la família us donarà molt de suport i això us pot animar i donar forces per a seguir.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

En tema feina les coses us poden anar força bé, estareu disposats a treballar de valent per a aconseguir els vostres objectius i això us farà anar directe al gra, cosa que està molt bé, però heu d’anar amb compte de no fer mal a ningú perquè, sense adonar-vos-en, podeu passar per damunt d’algú que us aprecieu i després us sabrà greu. Lluiteu per pujar, però amb serenitat i els ulls oberts mentre avanceu.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Tindreu força enrenou aquests dies, moltes xerrades interessants i molta informació que us serà de gran valor i la necessitat d’augmentar la vostra capacitat intel·lectual, cosa que us serà molt útil, ara bé, tot això us anirà molt bé si feu cas de la gent que us envolta i no us tanqueu en vosaltres mateixos, ja que des de fora us podran orientar millor i podreu treure més profit del que aneu aprenent.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Tindreu el guapo pujat i un carisma especial, cosa que farà que us sentiu observats, això pot ser bo o dolent depenent de com ho porteu vosaltres. El més important és que amb aquestes aptituds podeu gaudir de facilitats en l’aspecte de convèncer a la penya del que vosaltres vulgueu, però ho heu de fer sense abusar, perquè com segur que ja sabeu, abusar pot portar molts problemes i repercussions.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Encara que sembli que tot va més lent del que voldríeu, no us heu de desesperar, perquè el que fa que ho veieu més lent és la vostra impaciència, per tant calma i tranquil·litat i, sobretot, molta paciència, tot arribarà. En un dels aspectes en els que estareu millor és en el de la família i en l’amor, o sigui que millor dediqueu més energia en aquests temes i la recompensa serà més bona i interessant.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Estareu molt més capficats en el tema de parella que de costum, cosa que us portarà a estar molt distrets i despistats en molts altres aspectes de la vostra vida. Sé que és difícil portar les coses de l’amor controlades, però és important no deixar que aquestes agafin massa força, perquè si és així es perd el nord i s’acaben fent rucades innecessàries i problemàtiques a la llarga o a la curta. Serenitat.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Haureu de controlar el que digueu perquè se us poden escapar els secrets o aquelles coses que representa que no voleu dir a ningú. Si podeu, mireu de reflexionar abans de parlar i sobretot valoreu si és necessari dir segons què a segons qui. Per altra banda seran dies de moviment lligat a persones de fora que formaran part de la vostra vida d’una manera puntual però intensa, no us en aparteu.