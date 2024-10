Juan Juncosa

Quina paraula. Injustícia. Sempre n’hi ha hagut i n’hi haurà. Cadascú actua de manera diferent davant cadascuna d’aquestes. Evidentment, no és el mateix ser el que la viu com estar fora i ser el que la veu. Jo he viscut els dos casos, és a dir tant les he sofert com les he vist. I no parlo del passat. Entenc perfectament que alguns s’allunyin d’elles, ja que és una cosa molesta i solen tenir difícil solució. Així i tot, sempre que he pogut mai m’he allunyat. Una de les coses que més trist m’ha posat sempre és no poder solucionar-les.

A voltes un pensa, si hagués o haurien fet això, allò o això de més enllà… A vegades quan un s’assabenta d’alguna cosa considerada injustícia diu ja és tard o l’anterior. A tot arreu del món n’hi ha. Unes afecten a pocs, unes altres a molts. M’agradaria parlar d’una que a Lleida afecta més de 10.000 persones. Temàtica salut. Desapareixerà una “associació”, no tinc la seva autoritat per a donar el nom. Després de vint-i-cinc anys ajudant a la gent, només perquè estan farts de cobrar cada any les subvencions tard, han decidit que no poden més.

No tinc permís per a dir el seu nom ni per a donar pistes. Però, sí puc donar-vos el meu correu electrònic 1juanjuncosa@gmail.com i dir-vos que tots els que vulgueu ajudar i fer un donatiu me n’envieu un i jo us posaré en contacte amb ells. Ara està a les vostres mans. Podeu mirar cap altra banda, o ajudar…





