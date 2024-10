Un ex de l’Andorra, Jean Montero, dona la victòria al València Basket sobre la botzina (89-88)

El BC Andorra no ha pogut guanyar tot i tenir opcions fins al darrer sospir (BC Andorra)

La llei de l’ex, amb la màxima expressió, ha caigut sense pietat sobre del BC Andorra. Ha estat com una gerra d’aigua freda, gelada. El dominicà Jean Montero, fins fa ben poc jugador tricolor, ha fet la cistella de la victòria “che” sobre la botzina en un partit en el qual els andorrans han anat de menys a més.

El partit ha començat costa amunt per als de Natxo Lezkano en un primer quart, però sobretot un segon quart molt dolents, on els ha penalitzat molt els rebots. L’equip valencià ha estat molt superior en aquesta faceta, mentre, per al conjunt andorrà, tan sols Jerrick Harding i algun rampell de Kyle Kuric feien que el partit no hagués acabat sentenciat de bon principi.

Amb 25-20 per als de Pedro Martínez -entrenador local- s’ha arribat al final del primer quart, i en el següent període les debilitats en el rebot dels andorrans, juntament amb les pèrdues de pilota, encara s’han fet més visibles, cosa que ha fet que el València Basket marxés al descans amb el 48-34, comandat per un excel·lent Jean Montero que ha acabat amb 25 punts.

El tercer quart ha canviat de color totalment, els andorrans per fi tancaven bé el rebot i, en atac, Jerrick Harding, que avui ha acabat amb 30 punts, 4 rebots i 4 assistències per un 35 de valoració, s’ho passava d’allò més bé. La diferència es reduïa ràpidament, el València Basket és trobava amb moltes dificultats per a anotar, fins a tal punt que el BC Andorra no només capgirava el marcador, si no que es posava 10 punts amunt amb un 56-66. Però, els de Pedro Martínez s’han recomposat per a acabar el tercer quart amb el 62-66 a favor dels tricolors. El parcial del tercer període ha estat de 14-32 per als de Natxo Lezkano.

La igualtat s’ha mantingut a l’últim quart on un extraordinari Ferran Bassas (21 punts) s’ha posat l’equip a l’esquena. A partir d’aquí hi ha hagut un autèntic final no apte per a cardíacs. El jugador català del BC Andorra ha fet el 87-88 per al seu equip, però hi ha hagut resposta de Jean Montero sobre la botzina després que agafés un rebot provinent d’un triple fallat per Matt Costello.

El proper partit dels andorrans serà el proper dissabte, 26 d’octubre, a la Bombonera contra el Granada, a les 20:45 hores.





Anotadors del València Basket: Jaime Pradilla (11), Xabier López Aróstegui (1), Jean Montero (25), Matt Costello (7), Sam Ojeleye (12), Brancou Badjo (9), Josep Puerto (6), Nate Reuvers (5), Sergio de Larrea (6), Goran Filipovic (0), Ethan Happ (2), Nate Sestina (5).

Anotadors del BC Andorra: Rafa Luz (0), Jerrick Harding (30), Chumi Ortega (4), Nikos Chougkaz (3), Ben Lammers (9), Nacho Llovet (6), Stan Okoye (5), Ferran Bassas (21), Felipe dos Anjos (0), Kyle Kuric (10).