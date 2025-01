Horòscop del 20 al 26 de gener

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Podeu estar ben contents ja que les coses se us posaran la mar de bé per a fer el que vulgueu, tant en tema de diners com en la feina, a casa hi haurà bona harmonia i us sentireu molt bé amb tot, el més curiós és que us costarà reconèixer que les coses us van bé i us podeu passar el dia queixant-vos sense raó aparent. Feu el favor de reflexionar abans de veureu tot tan negre i de posar-vos en negatiu.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

En tema de parella sembla que les coses marxen prou bé, tot i que heu d’anar amb compte amb la vostra falta de responsabilitat, us heu de plantejar que hi ha prioritats que val la pena seguir, ja que porteu un temps en què hi ha moltes coses abans que la parella i, això, us pot donar algun problema, si podeu, mireu de donar més afecte a les persones que us envolten, els fa falta sentir-vos a prop.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Us capficareu una mica massa per tot i heu de mirar de deixar marge a les coses per a no passar-ho malament, de fet estareu molt sensibles i, això, us fa captar tot el que li passa a la gent del vostre voltant, si estan bé perfecte perquè vosaltres també, però si tenen problemes vosaltres també els sentiu i, això, us fa estar preocupats i pensatius amb coses que, potser, no podeu fer res, però que us atabalen.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Les paraules no us aniran gaire a favor i ho heu de tenir present sobretot si heu de parlar d’alguna cosa significativa amb algú important. Si es dona el cas, és millor que us estudieu bé que voleu dir abans de fer-ho ja que la improvisació pot ser un desastre. Ara bé, això no vol dir que tot hagi d’anar malament, ja que si no dieu massa coses us estalviareu posar-hi la pota i tot anirà prou bé.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Vosaltres estareu molt comunicatius i directes, cosa que us donarà un instint de seguretat important i de caràcter independent. Són dues coses que us poden anar molt bé per a aconseguir el que voleu i demostrar als vostres que els ànims i l’empenta poden ser una combinació molt productiva. Ara bé, heu d’anar amb compte amb el vostre instint d’exagerar les coses que potser us passareu una mica.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

El tema d’anar a lligar se us pot fer una mica complicat ja que les coses no se us posaran massa bé en aquest aspecte, però no us heu pas de desanimar que hi ha altres coses que no són lligar i que se us donaran prou bé, com ara la compravenda de coses, la facilitat de parlar de coses complicades lligades a la feina i els diners i, sobretot, el vostre instint maternal i protector per la gent de casa i amics.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Lluitareu molt per la vostra economia i és que sembla que les coses en aquest aspecte us volen sortir del revés, però us haig de dir que és la vostra sensació ja que en realitat si vigileu i us comporteu la cosa no està pas tan malament, això no vol dir que no us hagueu d’estrènyer el cinturó. Per altra banda, tindreu ganes d’estar sols i concentrats amb les vostres coses no voleu que us atabalin.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Podeu aconseguir un munt de coses i, a sobre, us serà beneficiós el tema econòmic, ja podeu estar contents que no passa sovint això i és possible que tot el que pugueu fer ara us costi tornar-ho a repetir, per tant ja podeu posar-vos les piles i aprofitar-ho. Possiblement haureu d’anar a veure a algú a l’hospital, no deixeu de fer-ho que la persona en qüestió us aprecia i necessita molt ara mateix.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

El vostre carisma serà important i fareu girar la gent quan passeu pel carrer, i és que demostrareu molta seguretat i fortalesa en el vostre caminar i en els vostres fets, cosa que està molt bé perquè ho fareu sense forçar, o sigui que us surt de dins sense pensar. Amb aquestes eines podeu aconseguir que tot us vagi bé sempre hi quan sigueu objectius i us activeu per a fer les coses.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

No esteu massa per històries, el que voleu és aprofitar el temps i fer-ne via de tot, no teniu temps per perdre, ara bé això només és perquè esteu molt nerviosos i no podeu parar de pensar i de fer coses diferents a l’hora. Sincerament aquest sistema no fa gaire per vosaltres, però les coses s’han de provar per a veure que no van bé. Només us demano que us relaxeu tant com pugueu, és el millor.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Estareu molt actius tot i que no en teniu massa ganes, però la cosa està en que no us deixaran estar quiets, però no us queixeu que la cosa pot ser molt divertida ja que se us plantegen un munt de coses interessants que us poden sorprendre i us poden donar molta vida. Hi haurà algun dia en el que només desitjareu estar a casa sols o amb una companyia molt especial. Si podeu, feu-ho! que se us posarà molt bé.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

L’originalitat serà molt present en tot el que feu, cosa important si us dona per fer alguna cosa artística, ja bé sigui pintar, compondre música, escriure algun poema o el que vulgueu, que això ja és cosa vostra. Aquest punt d’originalitat us pot donar un toc fresc i, alhora, divertit, imprescindible per a anar a lligar o a buscar feina, són dues coses oposades, però importants de la mateixa manera, aprofiteu-ho.