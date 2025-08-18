Horòscop del 18 al 24 d’agost

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Si estàs disposada a enamorar-te deixant enrere assumptes passats, rancors i retrets, tot funcionarà. Treball: per a lliurar-te del caos, introdueix canvis que millorin l’organització, si no les coses sortiran malament.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
Et toca cedir als desitjos de la teva parella, de la teva família o d’un amic. No et resisteixis, és pel teu bé, et sentiràs feliç. Treball: el cap de setmana es complica si no has pogut acabar una tasca que tenies pendent.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Si et demanen explicacions, deixa que parli el teu cor, resoldràs més ràpid les diferències. Treball: amb l’agenda laboral repleta de cites, encàrrecs i compromisos millor no et despistis o acabaràs per perdre el control.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Cavil·la, medita, però no triguis massa a llançar-te a l’acció, algú camina confús i necessita la teva ajuda. Treball: un nou repte funcionarà si t’ho prens com el que és, una prova que ets capaç de superar amb escreix.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Aquest és el millor moment de l’any per a tu, aprofita-ho al màxim, celebra la teva sort, enamora’t i gaudeix. Treball: estàs en una etapa inspirada, creativa i disposada per a ocupar-te d’alguns assumptes que fa temps no funcionen.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Aprofita l’actual confluència dels astres per a saber el que vols i el que no, fer neteja de les teves emocions i decidir. Treball: la teva opinió no pot agradar a tothom, sigues més suau amb les teves paraules.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Una situació del passat que semblava superada es manifesta. Les teves emocions són incertes, per això atreus allò que pretens rebutjar. Treball: que sorgeixin diferències de criteri en equip és normal, sigues tolerant.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Si sents que t’estan atabalant i que et falta espai només has de dir-ho. No esperis arribar al límit. Treball: el que sembla factible pot ser que a mesura que passin els dies es torni més difícil, tingues paciència.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
No n’hi ha prou amb desitjar, cal allunyar la por a la pèrdua per a viure intensament l’amor. Treball: hauràs de suplir un company temporalment, la teva actitud serà determinant perquè aquesta tasca no t’aclapari.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Un canvi de plans no té per què acabar en conflicte, si anteposes la pau a la raó. La tossuderia no és intel·ligent. Treball: no deixis que s’acumulin els compromisos, has d’aprendre a delegar i explicar-te bé.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Estaràs d’allò més inspirada, sabràs quan cedir i callar i serà el més assenyat, mantindràs l’humor. Treball: si t’ofereixen una col·laboració, vigila els detalls, no sigui que després t’emportis una sorpresa desagradable.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
El teu caràcter és temperamental i emocional, pel bo i pel dolent, però has de ser prudent per a no espatllar una relació. Treball: simplifica les teves tasques, et compliques massa la vida, no tinguis vergonya de demanar ajuda.