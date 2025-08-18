Com aconseguir que els nens dormin sols

Molts pares es pregunten com poden aconseguir que el seu fill dormi sol sense angoixa ni resistències. Aquest procés pot ser un repte, però amb paciència i una bona estratègia, es pot assolir amb èxit. Si segueixes els consells que t’exposarem més avall, amb el temps el teu fill aprendrà a dormir sol de manera natural i sense angoixa. Recorda però, que cada nen és diferent i que és important adaptar les estratègies a les seves necessitats individuals.
1. Estableix una rutina de son
Els nens necessiten rutines perquè els aporten seguretat. Intenta establir una seqüència previsible abans d’anar a dormir, com ara banyar-se, posar-se el pijama, llegir un conte i apagar les llums. Això ajudarà el teu fill a entendre que és hora de descansar.
2. Crea un ambient acollidor
L’habitació ha de ser un lloc agradable i segur. Pots utilitzar llums suaus, un ninot de peluix o una manta especial per a donar-li confort. A més, assegura’t que la temperatura i el nivell de soroll siguin adequats per a facilitar el descans.
3. Fomenta la independència a poc a poc
Si el teu fill no està acostumat a dormir sol, pots començar per a quedar-te amb ell fins que s’adormi i anar-te’n progressivament més aviat cada nit. També pots utilitzar la tècnica de sortir de l’habitació per curts períodes de temps i tornar a donar-li seguretat.
4. Evita reforços negatius
Si el teu fill crida o plora, intenta no cedir immediatament portant-lo al teu llit. Això només reforçarà la seva dependència. En canvi, calma’l amb paraules suaus i recorda-li que és segur dormir sol.
5. Sigues constant i pacient
El procés d’adaptació pot trigar alguns dies o setmanes, però la clau és la constància. Els nens es beneficien de la previsibilitat i de les normes clares. Si un dia permets que dormi amb tu i un altre no, serà més difícil per a ell comprendre les regles.
6. Celebra els petits èxits
Cada nit que aconsegueixi dormir sol és una victòria. Felicita’l de manera positiva i anima’l perquè se senti orgullós de la seva autonomia.