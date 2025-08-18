Valuós empat fora de casa: Las Palmas 1 – FC Andorra 1

L’FC Andorra s’estrenava aquesta diumenge en el campionat de lliga de la segona divisió espanyola. Els tricolors han començat el torneig de la regularitat ben lluny de casa i ho han fet en un camp més que complicat. Els d’Ibai Gómez s’han endut un punt del terreny de joc del Las Palmas després d’empatar a un gol. L’equip del Principat ha començat perdent en encaixar un gol ben aviat, al minut 8. Malgrat aquest prematur contratemps, l’FC Andorra ja no encaixaria cap altra diana.
A més, val a dir que el gol de la igualada andorrana ha estat en pròpia porta per part del conjunt canari, al minut 77 del matx. Se’l marcava Sergio Barcia. Com a dades a destacar, els del Principat han tingut una major possessió de la pilota (58%, per un 42% els illencs. L’FC Andorra també ha estat millor en la precisió de les passades. Ambdós conjunts han efectuat dos xuts entre els tres pals durant l’enfrontament.
Ja en temps de descompte, al minut 91, ha estat expulsat amb targeta vermella el local Pezzolesi. Al final, un punt aconseguit en un terreny de joc ben complicat i que permet iniciar la lliga amb un cert optimisme malgrat que queda tot un món per endavant.