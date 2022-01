Horòscop del 17 al 23 de gener

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Tindreu el sisè sentit molt desenvolupat i és com si de tot el que us parlen ja n’haguéssiu sentit a parlar abans. No us hi atabaleu gaire, la cosa està en què estareu molt sensibles i això us fa estar més atents a tot el que us envolta i que va lligat amb les sensacions i les emocions. Per altra banda, hi hauran moments molt bons en el camp de la parella i això us compensarà totes les experiències fora del normal.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

La necessitat de viatjar i de tenir contacte amb gent de fora de casa us portarà a fer coses que potser no teníeu planejades, però no hi ha problema, és important que us deixeu portar una mica i no us bloquegeu per petits impediments o pensaments preconcebuts. Mireu de deixar anar la vostra imaginació i a partir d’aquí ja veureu com la cosa es posa molt més bé del que us pensàveu, sigueu una mica atrevits.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

No us preocupeu si les coses a casa no són com sempre i que, sobretot, la figura de la mare no para d’estar enfadada amb vosaltres, la veritat és que sense adonar-vos-en esteu essent una mica carregosos, no pas de mal rotllo però potser us repetiu una mica més del que cal. Us aniria molt bé fer alguna sortida ja bé sigui a caminar o si més no a donar un vol pel poble quan sentiu que els altres s’irriten.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

En el vostra cas el camp de les amistats serà el que agafarà més rellevància, i és que hi haurà moltes ganes de parlar, de divertir-vos i, sobretot, de tenir contacte amb gent diferent que us aporti coses noves. A banda d’aquest aspecte també s’ha de destacar que en el camp de la parella hi hauran moments de molta pressió però que s’acabaran molt bé i, fins i tot, estareu contents que les coses hagin anat així.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Són bons moments per poder fer petits canvis en el terme d’estructura familiar, parella i fills. Senzillament es tracta de fer per manera que tots estigueu més bé, i no s’hi val a posar masses lleis, ja que si ho feu així la cosa es complicarà més del que voleu. De fet, serà molt fàcil que tot vagi millor si feu un petit canvi de plans en les responsabilitats de la casa, repartir la feina pot ser una bon pla d’estratègia.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Fareu destacar molt la vostra personalitat, i es que voleu deixar molt clar qui sou i què feu, és com si estiguéssiu tips de veure que no valoren el que feu ni les vostres opinions. Ja em sap greu dir-vos que no en traureu gaire res del que feu ara, farà més efecte si feu com si res tot el de sempre i no feu cas d’allò us comporta un esforç. Si passeu dels reconeixements estareu millor i després hi seran.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Podeu notar canvis bons en el tema de diners, sembla que la cosa vol anar per bon camí i sense massa esforç, cosa que és d’agrair. De tota manera, tampoc és bo que us adormiu a la palla i heu d’anar a per totes per aconseguir el que necessiteu. Podeu comptar amb la gent de casa que us demostrarà que estan allà quan els necessiteu. Tindreu bones noves des de l’estranger, segur que us agraden.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Heu d’anar en compte a l’hora de fer desplaçaments curts, ja bé sigui el trajecte d’anar a treballar, a buscar el pa o anar al col·legi, la cosa està en què anireu molt distrets i és molt fàcil que ensopegueu amb tot el que se us posi al davant. Només us demano que sigueu prudents i que mireu allà on aneu que sinó després tot són queixes i enrabiades podent evitar la mala situació.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Hi haurà moments molt bons en el camp de la parella i és que us serà molt fàcil fer estar contents a la gent del vostre voltant. Heu d’aprofitar aquesta facilitat per poder posar més en ordre les coses relacionades en aquest camp. Per altra banda, en el tema de diners les coses se us anivellaran força i això us farà estar una mica més tranquils, no us deixeu enganyar comprant coses que no necessiteu.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Direu les coses en poques paraules i és que no teniu massa ganes de parlar, a part que se us farà carregós si us donen la pallissa parlant els altres, heu de ser una mica pacients i si no buscar l’excusa perfecte per poder-vos escapolir de la situació. Ja sé que no en tindreu ganes però us aniria molt bé sortir amb amics i trencar aquesta sensació de necessitar estar sols i tancats, que no va gens bé.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

No us estranyi que tingueu idees de bomber, la veritat és que estareu molt creatius i se us pot acudir de tot i més, potser no podreu fer servir les vostres idees ara però no estaria de més deixar-les escrites en algun lloc que potser us serveixen més endavant. Aneu en compte en el camp de la feina, aquí si que no val a badar i a sobre heu de mirar de portar-vos bé, que sembla que us tenen l’ull al damunt.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Les coses en el camp de la parella estant patint un canvi que no sabeu massa com enfocar i estaria bé que us ho agaféssiu amb calma ja que si us atabaleu ho podeu passar molt malament i no ha de ser el cas, intenteu deixar que les coses flueixin per elles soles i no ho forceu. També és important que tingueu present el vostra esforç a la feina on hi heu de posar una mica més de la vostra part.