Rémi Bonnet i Tove Alexandersson, s’adjudiquen la Vertical Race en la Comapedrosa Andorra 2022

La Vertical Race tanca l’11a edició de la Copa del Món d’Esquí de Muntanya Comapedrosa Andorra, sent també una de les proves més exigents. Una cursa on els corredors han de realitzar una pujada completament per pista i que en funció de la seva categoria, el desnivell varia dels 420 metres als 720 metres positius.

En la categoria sènior masculina el suís Rémi Bonnet, que ja va guanyar la passada edició, ha estat el guanyador de la prova. Ho ha fet de forma molt còmoda on ha assolit un temps de 26:16.9 i amb una diferència de quasi 1 minut de Robert Antonioli. Rémi ha mantingut la seva posició durant tota la cursa, però les següents posicions han anat variant durant tot el tram. Amb un sprint final, la segona posició ha estat per Antonioli amb un temps de 27:11.3 i tot seguit, sense quasi diferència, l’americà Cameron Smith, que ha aconseguit un temps de 27:11.5. Una cursa molt renyida per tots els participants, ja que la resta de participants han arribat amb alguns segons de diferència. Andorra ha tingut presència en aquesta categoria amb Marcel Prat, que ha aconseguit un temps de 32:06.1 i David Pérez, que ha fet un temps 33:49.5

En la categoria absoluta femenina, la sueca Tove Alexandersson ha estat la guanyadora de la prova. Les dues primeres s’han seguit durant tot el tram, obtenint un temps de 32:04.0 Alexandersson i 31:18.9 la francesa Axelle Gachet-Mollaret. Finalment, la tercera posició ha estat per Emily Harrop (32:27.7), que amb una forta empenta a la recta final ha superat a l’austríaca Sarah Dreier. L’andorrana, Andrea Sinfreu ha aconseguit un temps final de 43:31.3, sent la primera vegada en competir aquesta prova en categoria sènior.

En la categoria U23 masculina, han completat el podi Paul Verbnjak, Aurélien Gay i Matteo Sostizzo. En la categoria femenina ho han fet Samantha Bertolina, Perrine Gindre i Katia Mascherona.

En la categoria U20 masculina, el suís Thomas Bussard s’ha endut la primera posició amb un temps de 27:35.2 i amb una diferència de quasi un segon, el seu germà Robin Bussard (28:23.1). El francès Anselme Damevin ha estat el tercer classificat amb un temps final de 28:42.9. En la mateixa categoria femenina, el podi ha estat completat per Garce Staberg (28:52.8), Antonia Niedermaier en segona posició (19:22.0) i Caroline Ulrich en tercera posició amb un temps final de 19:56.1. L’andorrà finalitza la seva presència a la Copa del Món fent un balanç molt positiu. Oriol Olm, aconsegueix la 7a posició amb un temps 30:36.9.

VERTICAL OPEN ANDORRA

Aquest any, s’ha pogut celebrar l’Open Race en el mateix circuit de la Vertical, però amb categories diferents. Els participants podien inscriure’s a la 2K o a la 3.5K. En la primera, el primer classificat ha estat l’andorrà Marc Casanovas (18:37.4), seguit amb molt poca diferència d’Aaron Álvarez (18:40.5) i finalment, Max Palmitjavila (19:09.9). Pel que fa a la prova de 3.5K, els tres classificats han estat Pere Rullan (AND) amb un temps de 28:51.4, Jordi Alís (ESP), aconseguint un temps de 28:56.2 i finalment Adrià Duarri (ESP), fent un temps de 31:23.2.

UNA COPA DEL MÓN A L’ALTURA DE LA METEOROLOGIA

L’organització de la Copa del Món d’Esquí de Muntanya, Comapedrosa Andorra ha manifestat la seva satisfacció per l’èxit que ha tingut la competició. Les condicions meteorològiques han estat un gran factor a favor i la LOC ha destacat que l’esdeveniment ha estat a l’altura de totes les condicions. Així mateix, el manager general de la Federació Internacional d’Esquí de Muntanya (ISMF), Roberto Cavallo, ha fet un balanç molt positiu i ha confirmat que ha estat una gran competició. Per Cavallo, Andorra és una base molt importat per a l’esquí de muntanya gràcies a l’organització tècnica, logística, entre altres. Com a representant de l’ISMF ha destacat la seva satisfacció i confia que espera poder tornar a acollir una nova edició l’any que ve i durant molts més anys.

Durant la roda de premsa de balanç, Eva Sansa, cònsol menor del Comú de la Massana ha destacat la seva satisfacció de la 3a edició de la Comapedrosa Andorra. Ha destacat la feina realitzada per l’equip organitzatiu, ja que els comentaris rebuts pels circuits, el seu estat i l’organització en general ha estat molt positiu. Ha finalitzat la seva intervenció destacant que la Massana i, per tant, Vallnord – Pal Arinsal, és territori “Skimo“.

El president de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), Patrick Frases, ha mostrat el seu agraïment a tots els patrocinadors i equip i ha destacat la feina la seva satisfacció en poder comptar amb el suport d’EMAP en esdeveniments com aquest. Ha aprofitat per destacar la presència dels 15 països en aquesta Copa del Món i els més de 130 participants, dels quals, els millors del món hi ha estat presents.

Per la seva banda, el director tècnic de cursa, Carlo Ferrari, ha volgut destacar que Andorra és un exemple a seguir en l’organització de Copes del Món d’Esquí de Muntanya, entre altres. Per Ferrari, la cursa de l’Individual ha estat perfecta amb un gran nivell tècnic i pel que fa a la Vertical, la cursa ha sortit a la perfecció. Se sent molt satisfet de l’organització i de tots els resultats.

De la mateixa manera, el director general de Vallnord – Pal Arinsal, Josep Marticella, a més de tots els agraïments, ha destacat sentir-se molt orgullós de tot l’equip humà de l’estació, voluntaris i altres organitzadors que han fet possible la cursa. També ha aprofitat per especificar que ha estat la primera Copa del Món organitzada sota la nova societat SETAP365, una entitat Copa del Món, el qual també és un gran motiu d’orgull. L’objectiu, segons destaca Marticella, és ser la millor Copa del Món d’Esquí de Muntanya i aquesta edició sense dubtes, serà una d’elles gràcies al treball en equip. Ha estat una edició d’altíssim nivell on també la “Vertical d’Arinsal ja és una referència mundial després de tants anys d’organització”. La prova no ha rebut cap incidència i s’ha treballat fortament per poder respectar totes les mesures de seguretat COVID, on gràcies a tots els protocols establerts, no s’ha detectat cap incidència.

Vallnord – Pal Arinsal i la Federació Andorrana de Muntanyisme esperen poder acollir una nova edició de la Copa del Món d’Esquí de Muntanya l’any 2023.