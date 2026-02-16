Horòscop del 16 al 22 de febrer

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Són dies molt bons en el camp de la feina, si no en teniu i en busqueu haureu de fer un esforç i començar a deixar anar els vostres encants per a seduir a la persona que us pot obrir les portes de la vostra feina. Tampoc cal que li tireu els trastos, ja m’enteneu, sols cal crear una mica d’interès perquè us agafin a treballar. Per altra banda, estareu molt llençats amb les paraules, mireu de controlar la brusquedat.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
És molt possible que us sentiu cansats i, per aquest motiu, no tingueu massa ganes de fer res, però us heu d’esforçar i donar tot el que pugueu de vosaltres mateixos, ja que el mèrit serà gran i la resposta també, a banda que un esforç puntual no fa mal a ningú. Un dels temes que més us serà afavorit és l’amor, podreu arreglar malentesos o bé començar de nou amb algú que no contàveu que us podria agradar.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Vosaltres patireu una mica massa i això no és pas bo, heu de tenir en compte que patir no serveix de res si no es busquen solucions per allò que us fa patir. Per tant, crec que estaria bé fer un pensament per a buscar sortides i aclarir sobretot els vostres sentiments, que els teniu una mica desconcertats. Per altra banda, serà fàcil tenir bons dies a la feina, sobretot en tema de compra i venda.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
No serà difícil que al llarg d’aquests dies la figura del pare estigui molt present en els vostres pensaments, ja bé perquè us afecti molt la seva manera de pensar o el seu record. De vegades és bo tenir en compte la manera de veure les coses d’un altre i, si és la del pare, més. Tot i que no hi estiguem d’acord ens pot ajudar a veure per on ens equivoquem. Tindreu molt bon rotllo amb els amics, aprofiteu-ho.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Serà fàcil que la seguretat en la feina us doni seguretat en vosaltres mateixos, si no en teniu de feina i en busqueu són uns bons dies per a moure fils en aquest tema, de la mateixa manera que si teniu intenció de fer canvis en aquesta també val la pena fer-ho ara. I si no us cal treballar, millor per a vosaltres teniu l’oportunitat de gaudir de la vida en cada moment i fer tot allò que us vingui de gust, jo ja firmaria.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Estareu una mica desconcertats en tot plegat, són dies de no saber com agafar-vos les coses i de no veure res gaire clar, ara bé això no té perquè ser un problema si us agafeu a l’idea de que uns dies sabàtics, de tant en tant, són bons, o sigui que tranquil·litat i bons aliments que tot és passatger. Per altra banda, estaria bé que les converses amb la família fossin més sovint, explicar les coses també va bé.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
En el vostre cas una de les facetes més importants serà el camp de la parella, on les coses poden anar molt bé. Sense tenir massa preocupació trobareu la manera de fer saber el que sentiu i us serà fàcil acceptar el que senten els demés per vosaltres. És una bona època per als amics i les festes, en tindreu ganes i se us posarà la mar de bé distreure-us i riure pels colzes. El més important és que us deixareu anar.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
A vosaltres potser us faran enfadar molt ràpidament, heu de posar-hi una mica de pa, perquè si no ho passareu malament i, total, després haureu d’acabar deixant-ho corre, o sigui que no cal patir, mireu de passar una mica de tot i anar fent. També és possible que amb l’estat de nervis que porteu a sobre us passin coses, com ara que us caigui tot, que us entrebanqueu, que perdeu coses, i és tot l’esverament.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Necessitareu que us posin les piles, o sigui que us diguin el que heu de fer, ja que esteu molt despistats i si us enfoquen allà on heu d’anar, molt bé, però si no, us bloquegeu i després les coses costen. Però, això, us dona un avantatge i és que anar despistant us estalviarà un munt de feina. El millor és que tindreu sort i les coses se us posaran fàcils sense massa esforç, i això sempre va bé a tothom.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Us costarà sentir-vos bé amb vosaltres mateixos, ja que se us farà tot una mica pesat, ara bé la gran sort és que els amics us solucionaran les coses sense haver-ho de demanar, i això sí que és tenir amics de veritat. De totes maneres, sí que us vull deixar clar que heu d’intentar estar més alegres, que el vostre aspecte de cara llarga està preocupant a les persones que us envolten i tampoc és necessari.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Tot i que potser us afectaran les coses més que d’altres vegades, podríem dir que ho porteu força bé. Teniu la ment molt clara en molts aspectes i, això, us fa trobar idees adequades per a tot, és moment d’arreglar allò que fa temps que no funciona en tots els sentits, des d’una bombeta, fins a una relació sentimental. I no patiu per la feina, ja es posarà a to encara que no ho sembli, paciència.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Us costarà concentrar-vos en les vostres idees i els vostres fets, tot és qüestió de posar-hi atenció que aquesta la teniu molt dispersa i és un problema ja que llavors acabeu fent coses que no volíeu. Per altra banda, us diré que estareu molt xerraires, que sempre va bé, si més no exerciteu la musculatura de la boca i us traieu un pes de sobre, ja que parlar és una bona manera de desfogar-se i sentir alleugeriment.