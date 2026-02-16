Porto escrivint ja més de 10 anys en el diari de “La Mañana”, així com en altres diaris com Fòrum.ad (Les notícies d’Andorra i el Pirineu), Menorca al Dia, La Borrufa. Aquests mitjans porten també anys publicant setmanalment els meus articles, i altres com El Periòdic d’Ontinyent, La Veu, Mes Tarragona etc… (no caben tots ho sento), també. Són mitjans que publiquen els articles amb diferents freqüències. No puc més que sentir agraïment. Per diversos motius. Un d’ells, he publicat un llibre en el qual es recullen els articles d’aquests últims deu anys: https://www.amazon.es/nada-perder-todo-ganar.
En aquests anys m’he anat trobant amb diferents persones que, per casualitats diverses, s’adonen que soc jo el que escriu els articles i es posen molt contentes i em parlen de com em segueixen i que els encanten els escrits. Però, la setmana passada em va ocórrer una cosa que em va recordar la frase popular “es de bien nacido ser agradecido”. Actualment, vaig cada dimecres a unes reunions de 18:00h a 19:00h i allà una companya es va presentar amb diversos dels meus articles per a compartir-los amb la resta, cosa que, per cert, em va emocionar moltíssim.
Sí, aquestes coses continuen emocionant-me. Per això vull repetir: Gràcies, gràcies, gràcies a tots els mitjans de comunicació, a AMIC (Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació), sense ells no podria arribar a fer-ho i, especialment, a Fermina per emocionar-me.
Tots els articles a www.juanjuncosa.com.