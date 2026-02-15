La haka maorí aterra a Andorra per a transmetre, als joves, valors de cohesió i pertinença

El proper dimarts, 17 de febrer, a les 17.00 hores, la plaça del Consell General es convertirà en l’escenari d’una trobada cultural i esportiva sense precedents. Els participants del campus Haka Rugby Global – VPC Andorra, juntament amb els seus entrenadors, oferiran una demostració oberta de la haka, l’emblemàtica expressió de la cultura maorí.
Un intercanvi entre tradicions
L’esdeveniment comptarà amb la col·laboració especial dels Geganters d’Andorra la Vella, creant un diàleg entre la cultura popular andorrana i la identitat neozelandesa. Aquesta acció vol apropar a la ciutadania els valors de cohesió i pertinença que es treballen durant les jornades de formació.
Formació integral a l’Estadi Nacional
Aquesta activitat forma part de l’Elite Camp que l’Haka Rugby Global i el VPC Andorra organitzen del dilluns al dimecres vinents. El campus, destinat a joves d’entre 8 i 16 anys, combina el rugbi d’alt rendiment amb l’aprenentatge de valors a través de la cultura maorí, fomentant el treball en equip i la confiança en un mateix.
L’acte a la plaça del Consell General és obert a tot el públic, convidant famílies i aficionats a gaudir d’una jornada festiva i participativa en un entorn emblemàtic per al país.
“Treballem per a fer créixer el rugbi des de la base i la cultura al servei de la nostra comunitat”, assenyalen des del VPC Andorra.