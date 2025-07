Horòscop del 14 al 20 de juliol

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Us esperen dies plens d’oportunitats en el camp de la feina sobretot si està lligada al comerç. Si aquest no és el vostre cas, no patiu perquè els bons aspectes també es refereixen a una molt bona relació amb els germans i a la possibilitat de fer alguna trobada amb la família que pot ser molt divertida i entretinguda. Per cert, en el camp dels amics podeu tenir bones noticies i alegries d’algú del passat.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Necessiteu tenir bon rotllo amb la família i això només vol dir que hauríeu d’apropar-vos-hi una mica més que de costum. De totes maneres el més maco serà que tindreu els ànims molt pujats i tot us farà riure i, de passada, els que tingueu al voltant també riuran. Tan sols us demanaria que anéssiu amb compte a l’hora de conduir, estareu massa distrets i això no és bo per a anar a la carretera.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Us hauríeu de dedicar a estudiar i analitzar una mica el ritme de la vostra vida, més que res per a comprendre la situació amb la qual esteu i saber com heu d’actuar al respecte, sembla molt complicat, però tampoc ho és tant. De totes maneres, les tendències són tenir algunes enganxades amb el pare o bé amb la parella, intenteu mirar positivament totes les converses i, si més no, doneu-los-hi la raó i ja està.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Sembla que les coses s’han tranquil·litzat una mica per a vosaltres, en principi això ja és bo perquè així estareu més tranquils i relaxats. Per altra banda, és possible que reveu uns diners amb els que no comptàveu per part d’algú de la família. A part que al llarg d’aquests dies tindreu la possibilitat d’organitzar molt detingudament tot el vostre camp econòmic descobrint que teniu més del que pensàveu.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

El que més brillarà en el vostre ambient serà la força lluitadora amb la qual us despertareu cada dia i l’empenta que us portarà a fer coses que no us veieu amb capacitat de fer. És qüestió d’aprofitar aquesta força per a tirar endavant els projectes més difícils que us hagin passat pel cap, ara és el moment d’aconseguir-los. Sobretot aneu amb compte amb les persones que us intenteu lligar.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Heu de mirar d’animar-vos perquè estareu analitzant les coses d’una manera massa negativa i això no us porta enlloc, o sigui que ja ho sabeu, no penseu tant i així serà més fàcil que us ho passeu bé i que gaudiu d’uns dies més rendibles. Que ho seran sobretot en el camp de l’economia ja que hi ha moltes facilitats a que si teniu accions pugin i que hi sortiu guanyant, que ja va bé guanyar una mica.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Tindreu uns dies d’agafar i deixar tot el que feu, no tindreu massa moments de tranquil·litat i això us amoïnarà força perquè no us deixarà concentrar amb les coses que realment us importen, poseu-hi molta paciència que quan voleu ja en teniu. Per altra banda, heu de mirar de no fer cas del que sentiu a dir dels demés, tothom dona opinió sense pensar ben bé el que està dient i com pot afectar als demés.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

A vosaltres us hauria de donar l’enhorabona per la paciència que demostrareu amb les coses de casa i amb la família, i al mateix temps us haig de dir que és el moment de posar amb ordre el caos que heu organitzat amb els vostres assumptes personals. De fet, és com si alguna cosa us fes repensar les vostres decisions i us fes fer algun canvi que serà bo per a vosaltres a la llarga. Sereu afortunats amb la parella.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

L’única cosa que us pot salvar d’un avorriment impressionant és un bon viatge, no cal que aneu gaire lluny, però sí que és bo que marxeu una mica. També teniu moltes tendències a discutir amb la parella i amb la família, potser seria bo que abans de començar a enfadar-vos respiréssiu a fons i no volguéssiu fer entrar amb raó als altres del que penseu vosaltres, qui us diu que no esteu equivocats.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Per part vostra hi ha un sentiment d’enyorança molt marcat aquests dies amb tendències a estar amb una tristesa desmesurada per coses del passat, això no és bo ja que el passat és passat i s’ha de lluitar pel present per a anar bé, al cap i a la fi el passat no es pot canviar. Per altra banda, podràs comptar amb ple suport de la família i això et pot donar força per a tirar endavant amb tot.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Encara que és possible que tingueu algun moment de crispació amb la parella pensant que ha arribat el moment de deixar-ho corre tot, us haig de dir que continuareu amb la parella i, a sobre, us plantejareu fer coses molt positives, de vegades és bona una discussió per a aclarir punts de vista i reconduir les coses cap al costat més positiu per a tots dos. Els que no teniu parella us ho passareu molt bé.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Amb les coses de família estareu amb un pla molt radical posant tot el que pugueu amb ordre i, a més, fent saber el que penseu amb claredat a tots els membres de la família. Heu de saber que això pot portar conseqüències posteriors, vosaltres mateixos feu el que vulgueu. D’altra banda, les coses poden anar millor, sobretot, en el camp de les amistats i també en el camp de les propostes laborals.