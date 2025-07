A l’estiu, protectors solars més que mai

És important protegir-se bé la pell del sol (Getty Images)

Cada vegada hi ha una majoria de persones que són conscients de la importància d’apostar per una fotoprotecció diària, sobretot a l’estiu, però també a l’hivern. L’objectiu no és un altre que protegir la pell de les cremades tòpiques, però també de tots els efectes associats al fotoenvelliment. Per això, darrerament s’estan aconsellant els protectors solars amb color, els quals són grans aliats per a cuidar la pell en els pròximes setmanes.

Per què els solars amb color?

Sí, els protectors solars amb color s’han convertit en opcions cada vegada més buscades per usuaris i recomanades per dermatòlegs i experts en la cura de la pell. Això és perquè durant molt de temps el protector solar es trobava amb una gran barrera: la incomoditat i antiestètica que podia ser la seva aplicació. Només cal recordar com era aplicar aquesta llet en el rostre que sempre deixava algun pegot i que trigava a ser absorbida pel cutis. Malgrat els beneficis que comportava, també en aquest moment la fotoprotecció, era habitual sentir un rebuig cap a aquest moment, així que era difícil d’imaginar haver de claudicar en el dia a dia.

És veritat que fa uns anys no existia la mateixa consciència sobre la importància de protegir-se i que ara se sap que la fotoprotecció és la millor cura per a garantir el bon estat de la pell, a més de prevenir malalties cutànies com el càncer de pell.





La necessitat de protegir-se?

Resulta molt obvi i, fins i tot, reiteratiu, però és que el més important dels fotoprotectors, deixant a un costat les textures i si tenen o no color, és que aporten una eficaç i potent protecció enfront dels raigs ultraviolats. Aquestes fórmules inclouen filtres d’ampli espectre que protegeixen contra els raigs UVA, responsables d’envelliment prematur, i els UVB, que són els que causen les cremades solars.

I amb el pas del temps s’han anat perfeccionant les fórmules, incloent-hi també filtres físics que bloquegen la llum visible d’alta energia, la coneguda com a llum blava, que emeten les pantalles i que no neden a favor de l’envelliment cutani i de l’aparició de taques.





Ajuden a prevenir les taques i reduir-les

La hiperpigmentació, el melasma i les taques solars són promogudes per l’exposició solar, però els pigments minerals d’alguns fotoprotectors aconsegueixen fer de barrera extra enfront de la llum visible. Així que hi ha fotoprotectors, també amb color, que no sols ajuden a mantenir sota control les taques ja existents, sinó que també donen un extra, millorant la uniformitat del to de la pell.





Són còmodes i lleugers

Un dels grans atractius dels solars amb color és que són còmodes perquè fan la rutina més senzilla amb la possibilitat d’estalviar-se la combinació de crema hidratant, protector solar, prebase i una base de maquillatge, apostant directament per un protector solar que, en un sol pas, hidrata, protegeix i regala un acabat estètic.

La raó és que l’efecte embellidor dels solars amb color multipliquen els seus adeptes, perquè ofereix un afavoridor tractament al cutis. I així la pell està més uniforme, amb lluentor saludable i dissimula les imperfeccions, les rojors i les petites taques, sense obstruir els porus ni oferir un acabat artificial.





Per Belleza Activa